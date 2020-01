Bargteheide : Hochwertige Smartphones aus Handyshop gestohlen – Mitarbeiter schnappt Täter

Ein weiterer Täter ist noch auf der Flucht und wird gesucht. Die gestohlenen Handys sind mit ihm verschwunden.

Avatar_shz von Stormarner Tageblatt

10. Januar 2020, 16:53 Uhr

Bargteheide | Am Donnerstag haben zwei Unbekannte Smartphones aus einem Handyshop in der Rathausstraße in Bargteheide (Kreis Stormarn) gestohlen.

Die beiden Tatverdächtigen betraten gegen 13.15 Uhr den Laden, einer der beiden blieb in der Tür stehen. Der andere riss unvermittelt zwei hochwertige Smartphones aus deren Sicherung, woraufhin beide Täter die Flucht ergriffen.

Ein Mitarbeiter des Shops verfolgte die beiden und konnte, gemeinsam mit zwei zu Hilfe eilenden Passanten, einen von den Flüchtigen in der Straße Am Markt schnappen. Er wurde der Polizei übergeben und vorläufig festgenommen.

Der zweite Tatverdächtige ist weiterhin flüchtig und wird wie folgt beschrieben:

männlich

zwischen 20 und 25 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß

schwarze kurze Haare

dunkel bekleidet

Auch von den gestohlenden Handys, die zusammen einen Wert von rund 2000 Euro ergeben, fehlt bislang jede Spur.

Die Polizei sucht nach zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können. Diese können bei der Polizeistation Bargteheide unter der Telefonnummer 04532/7071-0 gemeldet werden.

