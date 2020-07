Bargfeld-Stegen : Historischer Dorfanger mit E-Tankstelle

In der Gemeinde Bargfeld-Stegen wird die Ortsmitte weiter aufgewertet.

28. Juli 2020, 10:51 Uhr

Für die Gemeinde Bargfeld-Stegen ist eine neue Zeit angebrochen: Mitten im Dorf– im Mittelweg am Dorfteich – gibt es eine neue Tankstelle. Nicht der herkömmlichen Art, sondern eine Ladestation für die E-Mobilität. Hier können Nutzer von Elektro-Fahrzeugen problemlos an der frei zugänglichen Ladesäule mit zwei Ladeplätzen bei einer Kapazität von 22 kW ihre Fahrzeug-Akkus mit Strom wieder aufladen und das rund um die Uhr.

Im Zuge der ab 2017 für zwei Jahre in der Ortsmitte umgesetzten Maßnahmen zur Neugestaltung ist es der Gemeinde gelungen, mit den Vereinigten Stadtwerken in Ratzeburg (VSG) eine Kooperationsvereinbarung zu schließen und damit die neue Technik auch am historischen Dorfanger anzubieten. Im Zusammenhang mit dem lange geplanten Neubau eines der modernsten Feuerwehrgerätehäuser in der Region hat sich die Gemeindevertretung dafür ausgesprochen, auch das Umfeld dieses Neubaus im Ortszentrum zu überplanen und zukunftsorientiert zu gestalten.

„Konkreter Auslöser hierfür war die Notwendigkeit, den Standort im Mittelweg für Dienstleister und Handelsgeschäfteattraktiver zu gestalten und diese Standorte auch dadurch langfristig zu sichern. Das galt insbesondere für die dann auch erfolgreiche Wiederansiedlung eines Lebensmittelversorgers“, sagt Bürgermeister Andreas Gerckens.

Mit der seinerzeit höchstmöglichen Landesförderung über 450.000 Euro gelang es der Gemeinde, das Ortzentrum als lebendiges Dorf für Jung und Alt neu zu gestalten. Zusätzlich zu den geförderten Maßnahmen konnte die gesamte Oberflächenentwässerung in der Ortsmitte auch naturnah neu gestaltet werden. Dabei erhielt der Dorfteich eine neue

Promenade.

Insgesamt hat die Gemeinde in diesem Bereich für ihre Bürger in den vergangenen Jahren 990.000 Euro investiert. Für die neue E-Tankstelle musste die Gemeinde nur die Grundfläche zur Verfügung stellen. „Die gesamte Investition für Ladesäule und Stromanschluss mit einem Finanzaufwand von 15.000 Euro haben die Vereinigten Stadtwerken in Ratzeburg selbst getragen und verkaufen dafür jetzt Ladeenergie für die Elektro-Mobilität“, wie Ulrich Bärwald von der Amtsverwaltung Bargteheide-Land mitteilt.

Stromkunden der VSG nutzen nur ihre Ladekarte und erhalten mit der Jahresstromrechnung auch Ihre Kfz-Stromrechnung. Die kwh wird abgerechnet mit 29,99 Cent. Übrige Kunden können ihre Ladekarte aus dem Ladenetzverbund nutzen oder eine Lade-App ihres Handys zur Bezahlung der Akku-Füllung.