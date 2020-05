Jersbek : Historischer Barockgarten wird weiter aufgewertet

In der Parkanlage wird die Terrassenanlage des ehemaligen Gartenhauses wieder hergestellt. Förderverein sammelte in zehn Jahren 120.000 Euro für Baumpflege.

13. Mai 2020, 10:56 Uhr

Jersbek | Ein weiteres Projekt zur Aufwertung des Jersbeker Gartens hat begonnen. Nachdem der Förderverein in den vergangenen Jahren den Grundriss des einstigen Gartenhauses mit Granitplatten markiert und die Wegeverbindung zum Eingang realisiert hat (wir berichteten), wird jetzt die einstige Terrasse mit dem Blick auf den heutigen Landschaftspark wieder sichtbar gemacht. Auf beiden Seiten werden die Rampen befestigt, Hecken und Eiben werden gepflanzt.

Möglich wurde das durch die großzügige Spende eines Vereinsmitglieds und einer Zuwendung der Kulturstiftung der Sparkasse Holstein. Die Spendenzusage kam im vergangenen Jahr anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Vereins. Der hatte sich gegründet, nachdem der Kreis im Jahr 2008 seinen Pachtvertrag gekündigt hatte. Seitdem bemüht sich der Förderverein um den Erhalt und die Verschönerung des acht Hektar großen Kerngeländes.

Der Verein kann dabei auf die Unterstützung des heutigen Eigentümers Julius von Bethmann Hollweg rechnen. „Alle sollen sich am Park erfreuen“, sagt er. Auch deshalb kann das Gelände kostenlos besichtigt werden. Seit Beginn der Corona-Krise sei die Besucherzahl deutlich gewachsen, sagt er. Durch die Verkehrssicherungspflicht sei er aber auch verantwortlich dafür, wenn ein Parkbesucher geschädigt wird. Viele Spender haben inzwischen Baumpatenschaften erworben, auch die Kulturstiftung der Sparkasse Stormarn unterstützt die Pflege des schönen Parks.

Zwischen den Jahren 1726 und 1740 legte der damalige Gutsbesitzer Bendix von Ahlefeldt hier einen Barockgarten nach französischem Vorbild an. Dazu gehörte auch das Gartenhaus, das in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wegen Baufälligkeit abgerissen wurde. Der Park wurde in einen Landschaftsgarten nach britischem Vorbild umgewandelt. Aus dieser Zeit sind noch Bäume und Alleen erhalten. Die Pflege ist aufwändig. „Jährlich müssen sechs bis zehn Linden ersetzt werden“, sagt Thimo Scheel, Vorsitzender des Fördervereins. Die Bäume im Park stammen zum Teil noch aus dem 18. Jahrhundert. Sie wurden damals aber zu eng gepflanzt. Bedroht sind sie durch den Brandkrustenpilz, gegen den noch kein Kraut gewachsen ist. „Die abgängigen Bäume werden gefällt, die Stubben gefräst“, sagt Scheel. Damit sollen die Pilz-Mycel im Boden zum Schutz vor Neuinfektionen beseitigt werden.

Bisher hat der Verein etwa 120.000 Euro an Spenden für die Pflege gesammelt. Auch der Eigentümer beteiligt sich mit einer vierstelligen Summe im Jahr. Es gibt eine Spendenbox am Eingang. Der Verein vermittelt Baumpatenschaften für Neupflanzungen (750 Euro). Spenden werden bei Hochzeiten/Geburten gestiftet. Dafür gibt es auf Wunsch eine Plakette am Eingang und eine Urkunde.