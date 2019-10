Glinde : Hilfsaktion für „Graham“

Pferd leidet an Hufkrebs: Feuerwehrmann sammelt Geld für OP . Besitzerin hofft auf weitere Spenden.

09. Oktober 2019, 12:33 Uhr

Glinde | Feuerwehrmann Peter Krause von der Wehr Glinde sammelt Geld für die Operation von Shire Horse „Graham“, der an Hufkrebs erkrankt ist. Das zehn Jahre alte Pferd gehört der mit Peter Krause befreundeten Cathrin Lopacz, die sich in anrührender Art und Weise um das Tier kümmert. Doch das kostet Geld: Der Betrag für die Operation beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Hierfür wird Graham in eine Tierklinik gebracht, wo er auch für den gesamten Zeitraum der Behandlung untergebracht wird. Die 28-jährigen Besitzerin Cathrin Lopacz schrieb dazu einen persönlichen Aufruf: „Wenn man Entscheidungen treffen muss, braucht man keine Zeit, sondern Mut.“

„Fast ein Jahr lang kämpfen wir nun gemeinsam gegen den Krebs und mussten viele Rückschläge einstecken“, so Lopacz. Kleinste Lichtblicke wurden immer wieder in kürzester Zeit zerstört. Im Januar begann der Kampf gegen den Krebs, damals war allerdings nur ein Huf betroffen. Kurz darauf erfolgte die erste OP, nach ein paar Wochen sah tatsächlich alles gut aus – aber das sollte nicht das Ende sein, denn der Krebs kam innerhalb einer Woche zurück. Diesmal waren gleich beiden Hinterhufe betroffen. Es folgte die zweite OP und wieder war bis zum nächsten Verbandswechsel Geduld gefragt. Nach sieben Tagen die ernüchternde Diagnose: „Da müssen wir nochmal ran.“

„Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie oft wir diesen Satz gehört haben“, sagt die Pferdebesitzerin. Es dauerte nicht lang und auch einer seiner Vorderhufe war betroffen. „Nun hatten wir drei Baustellen, die es zu bekämpfen galt. Insgesamt sechs Operationen musste mein Großer durchmachen, und ich kann euch eins sagen, in der Zeit hat mir mein Pferd beigebracht, was es heißt, zu kämpfen und nie die Freude am Leben zu verlieren.“ Mittlerweile sind vier Monate vergangen – ohne Erfolg. „Also durchsuchte ich das Internet und steckte neue Hoffnung in die Naturheilkunde.“

Tränen weg wischen, Kopf hoch, nach vorn schauen und weiter kämpfen. Was an vielen Tagen alles andere als leicht war. Dann die Diagnose: Stoffwechselstörung und weitere kleine Baustellen. „Die konnten wir auch super behandeln, nur leider ohne Erfolg an den Hufen. Es dauerte nicht lang und wir steckten unsere ganze Hoffnung in teure Hufbäder. Aber leider auch da ohne den erwünschten Erfolg.“

Jetzt, fast zehn Monate später und „nach einer Menge Geld, die wir investiert und einer Menge Tränen, die wir vergossen haben“, hieß es für Cathrin Lopacz entweder aufzugeben oder nochmal allen Mut zusammen nehmen und ab zum Tierarzt Martin Jansa nach Boizen zu fahren. „Eine Entscheidung die mir alles andere als leicht fiel, nach all den Rückschlägen, die wir bis dahin einstecken mussten“, betont die junge Pferdefreundin. Ihr Pferd Graham ist nun bei Martin Jansa im Zentrum für Hufchirurgie in Boitzen. Gestern begann seine Behandlung. Viel Glück!

❏ Bislang wurden schon 2200 Euro gespendet. Etwas Geld hat Cathrin Lopacz noch. Doch insgesamt 5000 Euro bräuchte sie für die OP.

