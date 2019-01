Ahrensburg : Hilfe zur Selbsthilfe

Defekte elektrische Kleingeräte reparieren.

von shz.de

21. Januar 2019, 13:29 Uhr

Ahrensburg | Am Dienstag, 29. Januar, stehen um 15 Uhr die ehrenamtlichen Helfer wieder bereit, beim Awo-Repair-Café im Uns Huus, Manhagener Allee 17, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Das Angebot richtet sich an alle, die ein defektes elektrische Kleingerät nicht einfach durch ein neues ersetzen wollen, sich selbst aber nicht in der Lage sehen, eigenständig eine Reparatur vornehmen zu können. Die Helfer zeigen, wie defekte Geräte wie Mixer, Wasserkocher, Toaster oder Radio repariert werden können – bei Kaffee und Kuchen. Das Besondere: Für Fans von Modelleisenbahnen ist ein Spezialist dabei, der helfen kann, defekte Lokomotiven oder Schaltanlagen zu reparieren. Das Angebot ist gratis.