Hilfe für Schwerkranke

Flohmarkterlös wird an den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes gespendet

Avatar_shz von shz.de

30. September 2019, 14:00 Uhr

Bargteheide | Wie in den vergangenen zwölf Jahren wurde der Erlös vom traditionellen Straßenflohmarkt „Zu den Fischteichen“ auch dieses Jahr wieder gespendet. Aus dem Würstchen- und Kuchenverkauf sowie dem Flohmarktstand am Schilfweg konnte jetzt offiziell dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in Bad Oldesloe für deren Wünschewagen ein Scheck in Höhe von 820 Euro überreicht werden.

Jeder von uns hat seine Wünsche und Träume. So mancher dieser Wünsche oder Träume können wir uns auch erfüllen. Aber was ist, wenn sich unsere Lebenszeit auf Grund von Alter oder Krankheit dem Ende zuneigt? Gerade dann sollte die Verwirklichung dieser Wünsche nicht mehr auf die lange Bank geschoben werden.

Mit dem Projekt der Wünschewagen unterstützt der ASB, nicht nur hier in Schleswig-Holstein, schwerkranke Menschen, denen für das Erreichen ihrer letzter Wunschziele nicht mehr viel Lebenszeit bleibt. Unbürokratisch und nur mit Unterstützung ehrenamtlicher Helfer/innen werden die Fahrgäste mit dem Wünschewagen an das gewünschte Ziel gebracht, wie z. B. an einen Ort, der im Leben des Fahrgastes eine besondere Bedeutung gehabt hat.

Die Wünschewagen werden von keiner öffentlichen Institution unterstützt und leben somit ausschließlich von den Spenden und den Eigenmitteln des ASB. Der hohe Erlös vom Flohmarkt konnte auch dieses Jahr nur durch die Unterstützung aus der Nachbarschaft zustande kommen.

Ein herzlicher Dank geht deshalb an die vielen Nachbarn, die Kuchen backen und beim Verteilen helfen und so zum Erfolg des Flohmarktes beitragen.