Bad Oldesloe : Hilary O’Neill gastiert in der Peter-Paul-Kirche

Harfe, Gesang und Geschichten erwecken die keltische Kultur zum Leben.

von shz.de

16. August 2019, 11:29 Uhr

Die populäre irische Sängerin und Harfenistin Hilary O’Neill ist am kommenden Mittwoch, 21. August, um 19.30 Uhr in der Peter-Paul-Kirche zu Gast. Mit Charme und Humor spricht sie die Liebhaber traditioneller irischer Musik sowie die Genießer klassischer Musik gleichermaßen an. Hilary O’Neill singt in englisch und gälisch und erzählt die begleitenden Geschichten und Gedichte auf deutsch.

Mit Harfe, Gesang und Geschichten lädt die irische Musikerin ihr Publikum zu einer außergewöhnlichen musikalischen Reise in das Land der Feen, Kobolde, Zwerge, Riesen und jahrhundertealten Legenden ein - mal fröhlich, mal melancholisch. Ihre Lieder sprechen von neuer und vergangener Liebe, vom Verlassen der geliebten Heimat und dem Wunsch, eines Tages dorthin zurückzukehren. Frecher Witz und lustige Geschichten von gestern und heute sowie einmalige Schlummerlieder runden das Programm ab. Hilary O’Neills glasklarer und ausdrucksvoller Mezzosopran sowie ihr einzigartiger Humor lässt die reiche keltische Kultur zu neuem Leben erwachen. Die alten Weisen werden mit reichhaltigem und gleichzeitig fein nuanciertem Ausdruck bereichert und das Konzert verspricht zu einem einzigartigen Erlebnis zu werden, das einem die Gänsehaut über den Rücken laufen lässt. Ihre Musik überschreitet jede Sprachbarriere und spricht das Herz und die Sinne an. Egal ob sie in einem ehrwürdigen Schloss, einer Jahrhunderte alten Kirche oder einem Theater auftritt - Hilary O’Neill zieht ihr Publikum in den Bann und kreiert eine Atmosphäre von innerer Wärme und Wohlgefühl.