Das Hühner-Mobil : Hier lachen selbst die Hühner

Hendrikje Rath hat mit ihren mobilen Ställen und dem Eier-Direktverkauf eine Marktlücke entdeckt

Wenn Hendrikje Rath über den mobilen Zaun steigt, kommen ihr die 480 Hühner der Rasse Lohmann braun und LSL schon gackernd entgegen. „Meistens bringe ich ihnen auch ein Leckerli mit“, verrät die 25-jährige Junglandwirtin. In dem 5 000 Quadratmeter großen Auslauf haben die Hühner ganz viel Platz zum Picken und Scharren. 20 m² pro Huhn: Das sei schon Luxus. Doch wenn die junge Frau da ist, folgen sie ihr auf Schritt und Tritt, allen voran die vier weißen Hähne, die auf ihre Hennen aufpassen und auch mal einen Streit schlichten.





Hendrikje Rath kontrolliert die Nester, die durch Klappen am mobilen Hühnerstall geöffnet werden. Darin befinden sich weiße und braune Eier – gut geschützt durch den Dinkelspelz, ein natürliches Abfallprodukt. Das Futter sei selbstverständlich gentechnikfrei. Wenn es dunkel wird, gehen die Hühner von selbst in den mobilen Stall, der aus zwei Etagen besteht: Unten gibt es viel Platz zum Scharren, oben kann das Federvieh auf Stangen sitzen, die Eier in die vorbereiteten Nester legen und essen und trinken. „Es ist eine der besten Hühnerhaltungen, die es gibt“, ist Hendrikje Rath überzeugt.

„Die Hühner legen schon jede Menge Eier“, sagt sie. Am Tag sind das meist 420 Stück. Nicht alle verkauft sie an einem Tag in dem kleinen Verkaufshäuschen, der Eierhütte, direkt auf dem Hof an der Lübecker Straße direkt am Ortsschild Zarpen. „Die Eier halten sich schon ein paar Tage, also lagere ich sie ein“, erklärt die Landwirtin, die eine sechsjährige Ausbildung zur staatlich geprüften Agrarbetriebswirtin hinter sich hat und ein Jahr ihrer Ausbildung auf dem Gut Wulksfelde verbrachte. „Von da habe ich die Idee für die mobilen Hühnerställe mitgebracht“, erklärt sie. Im September 2017 startete sie damit durch.

„Angefangen in Nordstormarn hat der Travenhof. Da hatte ich schon Angst, dass er mir die Idee weggeschnappt hat“, erinnert sich die junge Frau. Doch die beiden Jungbauern kommen sich nicht in die Quere und arbeiten sogar zusammen. „Es war fast so, als hätten die Leute in Zarpen darauf gewartet“, erinnert sie sich an die Anfänge. Zu Beginn waren die Eier schneller ausverkauft, als die Hühner legen konnten. Jetzt hat sie bereits ein zweites Hühnermobil angeschafft. Und es funktioniert gut.

Es sei eindeutig der richtige Standort für den Eier-Hofverkauf. „Es trauen sich nur wenige, ein neues Standbein anzufangen“, sagt sie. Man müsse auch etwas wagen, um weiterhin als Landwirt überleben zu können. Sie habe sich ganz bewusst für die Hofvermarktung entschieden – als Ergänzung für den Getreideanbau und die Rinderzucht mit 80 Milchkühen auf 100 Hektar Land, die seit Jahrzehnten von Vater und Großvater betrieben werden.

Vor Ostern herrscht auf dem Hof Rath, der sich seit 1926 in Familienbesitz befindet, Hochbetrieb. „Das ist genauso wie vor Weihnachten“, sagt die 25-Jährige. Immer wieder halten die Autos vor der Eierhütte an, kaufen mindestens ein 10er-Paket, zahlen 35 Cent pro Ei in die grüne Kassenbox. Das geschieht auf Vertrauensbasis und klappt wunderbar. Eine Frau ist mit dem Fahrrad extra aus Reinfeld gekommen, um die guten Eier von Hendrikje Rath zu kaufen: „Die Eier sind köstlich. Ich komme extra hierher, weil sie so lecker sind.“ Eine andere Kundin schaut in den hübsch dekorierten Eierkorb und fragt nach weiteren weißen Eiern. „Zum Bemalen für Ostern eignen sich die weißen besser“, sagt sie.

Hendrikje ist schon unterwegs, um aus dem Lagerraum Nachschub zu holen. Die Kundin trägt sich gleich noch in das Bestellbuch ein: Sie ordert zwei Flaschen Eierlikör nach Omas Hausrezept. Viel Arbeit, aber auch viel Freude für die junge Bäuerin. Mehrmals am Tag kontrolliert sie den Bestand in der Eierhütte, holt mit einem Handwagen die Eier aus den Nestern im Hühnermobil, streut ein, reinigt das Kotband im Stall, füllt das Wasser auf, füttert und umsorgt ihre gefiederten Lieblinge. Das Hühnermobil und die Zäune müssen mindestens alle 14 Tage umgesetzt werden, bei schlechtem Wetter noch öfter. Das nehme mindestens zweieinhalb Stunden pro Tag in Anspruch. Aber sie mache es gerne. „Es ist einfach ein gutes Gefühl, die Verantwortung für die Tiere zu haben und am Ende zu sehen, dass es ihnen gut geht“, sagt sie.

Einen anderen Beruf könne sie sich auch gar nicht vorstellen. Sie sei da quasi „hineingeboren“. Schon immer habe es ihr Freude bereitet, mit ihrer Oma die Eier aus den Hühnernestern zu holen, sich um die Milchkühe zu kümmern. Eine befriedigende und sinnvolle Aufgabe in der Natur und an der frischen Luft. Ihr Vater Hanno Rath unterstützt sie und hat ein offenes Ohr für ihre Ideen. Das sei durchaus nicht selbstverständlich, betont Hendrikje.

Und Ideen hat sie. In Zukunft möchte sie ihr Sortiment mit Käse, Nudeln und Keksen erweitern – mit der Milch und den Eiern vom eigenen Hof. Selbst vermarkten möchte sie später auch Rindfleisch von hochwertigen Rinderrassen wie Angus oder Limousine, die in die hofeigenen Schwarz-Bunten eingekreuzt wurden.

In einigen Jahren wird sie den Hof in vierter Generation übernehmen. Ihre drei Brüder helfen zwar zeitweise mit, haben jedoch kein Interesse an der hauptberuflichen Landwirtschaft. Das nimmt jetzt die innovative Tochter in die Hand. Mit Erfolg und ganz viel Engagement. Zu Ostern hat sie 32 angemeldete Kinder auf dem Hof, die den Hühnern und Kühen einen Besuch abstatten werden. Rath: „Sie sollen hautnah erfahren, wo Milch und Eier herkommen.“ Ihr ganz großes Ziel ist ein Erlebnishof. Den Anfang hat sie erfolgreich gemeistert.