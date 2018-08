Bargteheide : Hier hat der Sport das Wort

20 Stormarner Vereine beteiligen sich mit vielfältigen Angeboten an der zweiten langen Nacht

von shz.de

28. August 2018, 17:41 Uhr

Stormarns Sportvereine laden zur zweiten langen Nacht des Sports ein. 20 Vereine zwischen Glinde und Zarpen beteiligen sich an der Aktion mit vielfältigen Angeboten. Termin ist am Freitag, 31. August. „Sportinteressierte können an diesem Tag in einem lockeren Rahmen testen, welche Sportart für sie die richtige ist“, sagt Adelbert Fritz, der Vorsitzende des Kreissportverbandes.

Während die erste Sportnacht im Februar 2017 organisiert wurde, ist jetzt der Sommer Trumpf. „Es soll zu einer festen Veranstaltung werden, die abwechselnd im Winter und Sommer stattfindet“, sagt Fritz. Das sei der Wunsch vieler Vereine. Es gehe auch darum, die vielen Neubürger im Kreis über alle Sportangebote zu informieren und neue Mitglieder zu gewinnen. Zur Auswertung der Aktion sei dann ein Nachtreffen geplant.

Bereits um 16 Uhr geht es in Trittau los. Auf der Sportanlage an der Großenseer Straße können sich die Besucher in Leichtathletik und Laufen üben. Zudem kann das Sportabzeichen absolviert werden. Ab 17 Uhr stehen Karate, Turnen, Tennis und Schwimmen im Schönaubad auf dem Programm. Zum Ausprobieren werden weiterhin Beachsoccer, Volleyball und Handball angeboten. Ab 19 Uhr wird ein Showtraining des Rhönrad-Bundeskaders vorgeführt und es gibt ab 20.30 Uhr ein Showmatch der ersten Badminton Bundesliga. Später kommen Bogenschießen und Tischtennis dazu.

Selbstverteidigung steht auf dem Programm vom SC Fuji in Ahrensburg. Besucher können das von 18.30 bis 20 Uhr in der Grundschule am Schloss erleben. Der Ahrensburger TSV bietet Volleyball, Badminton und Basketball. Der SSC Hagen lädt zum funktionellen Training ein. Außerdem kann hier das Sportabzeichen erworben werden. Ebenso beteiligt sich die Tauchsportgruppe. Auch beim WSV Tangstedt steht ab 18 Uhr das Sportabzeichen im Mittelpunkt. Der Hoisbütteler Sportverein bietet unter anderem JU-Ki-Jutsu, Fit-Kick-Boxen, Zumba-Fitness und Mixed Ball an.

In Bargteheide laden Tennisclub und TSV zum Mitmachen ein. Der dortige TSV stellt eine ganze Reihe von Sportarten vor, vom Einrad bis zum Body-Weight-Training. Tennis gibt es auch beim TC Brunsbek und dem TC Siek.

Musical und Showdance sowie Judo stehen beim TSV Glinde auf dem Programm, in Reinbek Aikido und Basketball. Der TSV Reinbek stellt auch seine Hobbytanzgruppe vor. Der SV Großhansdorf zeigt Rhönrad, Trampolin und Geräteturnen. Badminton, Kanusport und Kinderturnen können beim SV Hamberge ausprobiert werden.

In Bad Oldesloe beteiligen sich vier Vereine: Die Kampfkunstschule Mushin, der Spiridon-Club präsentiert Lauf- und Sportabzeichen-Gruppen, der VfL Tanzen und Karate, Beachvolleyball gibt es beim Volleyball-Club zu erleben. Der TSV Zarpen bietet einen bunten Strauß an Sportarten an, unter anderem vom Dartspielen für Damen und Herren über Kindertanz bis zum Dreikampf in der Leichathletik.