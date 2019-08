Hier bleibt das Lachen im Halse stecken

von shz.de

06. August 2019, 15:50 Uhr

Die niedersächsische Wanderausstellung „Oh, eine Dummel! Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit in Karikatur und Satire" macht Station in Bargteheide. Die Vernissage mit Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht findet am Freitag, 16. August, ab 16.30 Uhr im Stadthaus, Am Markt 4, statt. Die Ausstellung ist bis zum 5. September in den Räumen der VHS zu sehen. Die Wanderausstellung ist kostenfrei zu

besuchen und wendet sich speziell an Schulklassen ab Klasse 9 und Jugendgruppen, ist aber auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Sie ermöglicht einen besonderen Zugang zu den Themen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit: Anhand von etwa 60 aktuellen Karikaturen von namenhaften Künstlerinnen und Künstlern sowie satirischen

Fernseh- und Filmbeiträgen können sich die Ausstellungsbesucherinnen und -besucher mit den typischen, allzu simplen rechtspopulistischen und rechtsextremen

Problemlösungsversuchen und Argumentationsweisen auseinandersetzen und so deren gefährlichen Inhalt offenlegen. Den Betrachtenden bleibt dabei das Lachen im Halse stecken. Diese Ausstellung will den Blick dafür schärfen über Entstehung und Formen von Intoleranz, Vorurteilen und Diskriminierung gegenüber Menschen aufgrund ihrer zugewiesenen Gruppenzugehörigkeit, nachzudenken. Alle Ausprägungen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sind nicht vereinbar mit den Regeln eines friedlichen, toleranten, auf Teilhabe und Anerkennung basierenden Zusammenlebens in einer demokratischen, weltoffenen und vielfältigen Gesellschaft. Die Ausstellung will

Diskussionen anregen, wie Gleichwertigkeitsvorstellungen in allen Lebensbereichen

umgesetzt werden können.

Das speziell für diese Ausstellung erarbeitete didaktische Material begleitet diese Prozesse. Für Schulklassen und Jugendgruppen gibt es, im Anschluss an den Besuch der Ausstellung auch die Möglichkeit, selbst Karikaturen und Zitate beizusteuern.

Zum Begleitprogramm der Ausstellung gehören auch ein Workshop „Argumentieren

gegen rechte Parolen“ für Schüler/innen ab Klasse 12 am 2. September von 17 bis 20 Uhr in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule und ein Workshop „Argumentieren gegen rechte Parolen“ für

Lehrkräfte am 5. September von 18 bis 21 Uhr in der VHS Bargteheide.