Bargteheide : Hier basteln Kinder Geschenke

Weihnachtswerkstatt des Jugendarbeitsteams Bargteheide.

von shz.de

19. November 2018, 14:01 Uhr

Das Jugendarbeitsteam der Stadt Bargteheide (JAT) heißt alle Kinder ab dem Grundschulalter herzlich zur Weihnachtswerkstatt willkommen. Am kommenden Sonnabend, 24. November, sind die Kinder in der Zeit von 10 bis 13 Uhr eingeladen, ins Ganztagszentrum, Am Markt 2, zu kommen, um kleine Geschenke zu basteln und weihnachtliche Musik und Geschichten zu hören. Im Laufe des Bastelvormittags wird es einen kleinen Imbiss mit leckerem Weihnachtsgebäck, Obst und Getränken geben. Der Kostenbeitrag für die Teilnahme an der Weihnachtswerkstatt beläuft sich auf 5 Euro pro Kind.

> Anmeldungen sind notwendig unter der Telefonnummer 0152 / 57449947 oder per E-Mail unter morell@bargteheide-jat.de.