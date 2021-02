Bußgeldstelle Bad Oldesloe : Herzkranker erhält vor Arztpraxis Strafzettel, weil der Pkw nicht ansprang

Zum wiederholten Mal steht fehlende Empathie der Außendienstmitarbeiter der Bußgeldstelle in der Kritik.

09. Februar 2021, 18:49 Uhr

Thorsten Merle ist noch immer fassunglos, wenn er über seinen Fall berichtet. Vor einigen Wochen kam der herzkranke und gehbehinderte Mann aus der Klinik und musste noch seine Papiere in einer Arztpraxis in der Lübecker Straße abgeben. Seine Frau ließ ihn dort schnell direkt vor der Tür raus, berichtet er.

„Es gelten ja Corona-Bedingungen, daher musste ich kurz warten. Meine Frau blieb im Fahrzeug vor der Tür, damit wir schnell wieder loskönnen“, berichtet er. Er kam schließlich gerade aus der Klinik. Schon ungefähr eine Minute später sei eine Mitarbeiterin der Bußgeldstellte am Fahrzeug erschienen. Auf den Hinweis man fahre sofort weg und als die Situation erklärt war, habe sie zunächst eingelenkt.

Fahrzeug springt nicht direkt wieder an

Dann sprang das Fahrzeug älteren Baujahrs allerdings nicht direkt wieder an. „Zwei Männer halfen uns zum Glück mit dem Anschieben und wir sind weggefahren. Die Mitarbeiterin beobachtete das nur“, sagt Merle. Man sei noch froh gewesen, dass die Mitarbeiterin der Stadt Verständnis gezeigt habe.

Trotz Zusage der Mitarbeiterin flattert der Bußgeldbescheid ins Haus

Kurze Zeit darauf fand man aber dann doch einen Bußgeldbescheid im Briefkasten vor. 15 Euro sollte Merle zahlen. Das Foto des Fahrzeug wurde offenbar aus seiner Sicht angefertigt, als sie wegfuhren. „Das fanden wir schon enttäuschend“, sagt er. Aber man dachte, dass es vielleicht ein Missverständnis sei. „Meine Frau hat sich an die Verwaltung gewandt und Widerspruch eingelegt mit dem Hinweis darauf, dass das vor Ort ja geklärt gewesen sei“, sagt Merle.

Einige Zeit später gab es wieder Post von der Stadt Bad Oldesloe. Der Widerspruch wurde abgelehnt und stattdessen nun 45 Euro aufgerufen. Finanziell gehe es nach eigener Aussagen aufgrund der Corona-Maßnahmen dem Paar momentan schlechter als normalerweise, so dass sie vorschlugen, als Kompromiss die 45 Euro in zwei Raten zu zahlen. „Das wurde von der Stadt abgelehnt. Das könne man erst ab 100 Euro“, erzählt der Betroffene.

Betroffener ist massiv enttäuscht — Verdacht der Abzocke

Er sei massiv enttäuscht. Hätte man gewusst, dass es länger beim Arzt dauert, hätte man selbstverständlich einen anderen Parkplatz gewählt. Er verstehe nicht, dass die Mitarbeiterin so wenig Fingerspitzengefühl hatte. Noch schlimmer sei es, dass man ihnen vor Ort etwas anderes zusagte. „Dann hintenrum doch das Knöllchen schreiben, setzt dem Ganzen die Krone auf“, sagt Merle.

Im Endeffekt sei man chancenlos gegen dieses Vorgehen, das schon ein wenig nach Abzocke aussehe. Man wolle es aber nicht so hinnehmen und wende sich daher jetzt an die Öffentlichkeit.

Auftreten der Mitarbeiter der Bußgeldstelle immer wieder in der Kritik.

Die Mitarbeiter der Bußgeldstelle in Bad Oldesloe sind bereits mehrfach stark in die Kritik geraten. Ihr Auftreten schade der Stadt Bad Oldesloe in Sachen Image und Außenwirkung, hieß es mehrfach. Die fehlende Empathie sei dabei das entscheidende Problem. Sie würden über keine geeigenten Kommunikationsstrategien verfügen.

Kürzlich musste die Fahrerin eines Fahrzeugs mit Behindertenausweis ein Bußgeld bezahlen, weil sie nicht platzsparend genug parkte. Allerdings war lag es bei ihr daran, dass sie Platz zum Ausladen des Rollstuhls brauchte. Auch hier war die Kritik scharf. Der Widerspruch wurde trotz Erklärung abgelehnt.

Die Verwaltung hat mehrfach darauf hingewiesen, dass die Mitarbeiterinnen der entsprechendne Abteilung immer häufiger Beleidigungen und Drohungen ausgesetzt seien, was ein resoluteres Auftreten auslösen könne. Man bitte daher um Verständnis. Es sei kein einfacher Job. In den meisten Fällen seien sie auch absolut im Recht.

Bürgermeister Jörg Lembke weist regelmäßig darauf hin, dass die Auslegung von Recht nicht mit „Augen zudrücken“ zu tun habe. Wenn ein Fehlverhalten vorliege, liege ein solches vor.

Zu dem konkreten Vorfall wollte oder konnte die Stadt am Dienstag, 9. Februar, noch keine Stellung beziehen. Ein Statement steht aus.