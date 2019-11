Herz ist Trumpf!

Kardiologie: Asklepios Klinik Bad Oldesloe baut Kooperation aus

14. November 2019, 12:42 Uhr

Bad Oldesloe | Die Asklepios Klinik Bad Oldesloe baut ihre Kooperationen bei der Behandlung von herzkranken Patienten weiter aus. Neben der strategischen Partnerschaft mit dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein am Campus Lübeck (UKSH) wird das Oldesloer Krankenhaus ab Januar 2020 eine Kooperation mit der

Asklepios Klinik Nord (Heidberg) starten. Ziel ist, die Qualität im Bereich der Bad Oldesloer Kardiologie weiter auszubauen und die medizinische Versorgung von schwerstkranken Herzpatienten zu verbessern.

Die Kooperation ist eine Erweiterung zu der sogenannten 24/7-Herzkatheter-Bereitschaft, mit der in der Asklepios Klinik Bad Oldesloe eine Versorgung von Patienten mit Herzinfarkt rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche möglich ist.

„Über 100.000 Menschen erleiden in Deutschland jährlich einen plötzlichen Herzstillstand. Trotz aller notfall- und intensivmedizinischen Bemühungen überleben nur wenige Menschen dieses akute Ereignis. Ein großer Anteil derer, die es schaffen, den plötzlichen Herztod zu überleben, haben jedoch leider bleibende Hirnschäden“, erklärt Professor Dr. Alexander Ghanem, Chefarzt der Kardiologie und internistischen Intensivmedizin in der Asklepios Klinik Nord - Heidberg, der bereits in zwei Kliniken ein sogenanntes „Cardiac Arrest Center“ etabliert hat, um reanimierte Notfallpatienten mit einem interdisziplinären Netzwerk so schnellstmöglich optimal zu versorgen. Dabei ist auch eine mobile Herz-Lungen-Maschine Teil des Versorgungskonzepts.

Zum Start der Kooperation wird Alexander Ghanem die verantwortliche Leitung der Kardiologie in Bad Oldesloe übernehmen und die erforderlichen Strukturen für die Kooperation aufbauen, bis er im Sommer nächsten Jahres die Leitung an einen neuen Chefarzt für Kardiologie übergeben wird. Der bisherige Chefarzt der Kardiologie, Dr. Frank Hennersdorf, wechselt zum Jahresbeginn an eine Hamburger Klinik. Dr. Klaus Schmolling, Geschäftsführer der Asklepios Klinik Bad Oldesloe: „Das Angebot ist eine optimale Ergänzung zu unserer 24-Stunden-Interventionsbereitschaft, die an 365 Tagen im Jahr in unserem eigenen Herzkatheterlabor zur Verfügung steht, um Patienten mit Herzinfarkten oder Infarktsymptomen durchgehend zeit- und ortsnah zu behandeln.“

Im Rahmen der Kooperation ist auch ein Personalaustausch unter den beteiligten Kliniken angedacht, um die Versorgungsqualität nachhaltig zu optimieren.