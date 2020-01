Herrenhäuser in zauberhafter Landschaft

Avatar_shz von shz.de

17. Januar 2020, 11:00 Uhr

Bargteheide | Schwansen ist eine schmale Halbinsel im Landesteil Schleswig zwischen Schlei und Eckernförder Bucht. Bei einem flüchtigen Blick auf die Karte wirkt Schwansen wie ein Teil von Angeln, aber das mögen die Schwansener gar nicht gern hören. Sie sind eine selbstbewusste Volksgruppe mit eigener kultureller Vergangenheit und einer zauberhaften Landschaft. Die besitzt einen unaufdringlichen Charme und wird geprägt von sanft geschwungenen grünen Hügeln, sattgelben Rapsfeldern und dem farblichen Zusammenspiel von Himmel und Wasser – eine wahrhafte Idylle. Trotz der vielen Sommergäste an den Küsten finden wir in Schwansen noch eine weitgehend intakte Natur mit weiten Feldern und imposanten Herrenhäusern, die sich wie eine Perlenkette aneinanderreihen.

Dazu kommen die alten Kirchen und die Meisterwerke der Eckernförder Bildhauerfamilie Gudewerth. „Schwansens Schönheit erschließt sich erst auf den kleinen Nebenstrecken“, sagt Helmuth Peets (kleines Foto), Kreisvorsitzender des Heimatbundes. In seinem Vortrag will er die Besucher diese Schönheit erleben lassen Der Vortrag wird gemeinsam veranstaltet vom Heimatbund Stormarn (HBS) und dem Verschönerungsverein Bargteheide (VVB) und findet Mittwoch, 22. Januar, 19.30 Uhr, im Stadthaus, Bargteheide, Am Markt 4, statt. Eintritt frei, Spenden erwünscht.