Jersbek : Hereinspaziert – ins „Laby-Rind“

Spiel und Spaß, Comedy und reichlich Grusel sind im Irrgarten von Karsten Eggert zu erleben.

von shz.de

19. Juli 2019, 13:36 Uhr

Jersbek | Der Ernst des Lebens wird diesen Sommer der Vergangenheit angehören: Denn Karsten Eggert hat am Sonnabend sein Maislabyrinth 2019 eröffnet. Sein „nature-escape-room“ wird in diesem Jahr unter dem Motto „Comedy im LabyRind“ stehen.

Der Irrgarten stellt eine riesige Kuh-Comicfigur dar und wird dieses Jahr von bekannten Comedians und Karikaturisten heimgesucht. Große wie kleine Besucher sind eingeladen, sich persönlich in die sieben Kilometer langen Irrwege des „Laby-Rinds“ zu wagen, um in den verschlungenen Irrwegen Spaß und guter Laune zu begegnen. Doch Obacht: Vor lauter Humor nicht den Orientierungssinn verlieren. Neun Wochen lang bis zum 29. September wird das in ein 70.000 Quadratmeter großes Maisfeld eingearbeitete Kunstwerk seine Irrwege der Öffentlichkeit präsentieren.

Betreiber Karsten Eggert (49) realisiert seit über 20 Jahren Labyrinthe in der Natur. „Wer sonst nichts zu lachen hat, ist dieses Jahr genau richtig bei uns. Dieses Jahr setze ich gemeinsam mit dem bekannten Cartoonisten Piero Masztalerz (Frühstück bei Stefanie /NDR) das Labyrinth um.“ Masztalerz, der gewöhnlich auf DIN-A4-Größe zeichnet, sagt zu seiner sieben Hektar großen Comic-Kuh mit einem Augenzwinkern: „Die Größe der Zeichnung entspricht endlich mal meinem Ego.“ Er selbst bezeichnet sich statt Cartoonist gerne als Ein-Bild-Witz-Zeichner.

Das Labyrinth wird dabei den Orientierungssinn aller herausfordern. Im Schnitt benötigt man eine Stunde für den Irrlauf. Start- und Zielpunkt ist die Veranstaltungsfläche mitten im Mais. Dort ist der zentrale Ort für Begegnung und Entspannung mit Strandbar und Bistro. Auf dem Spazierweg durch das Labyrinth steht man nicht nur inmitten eines Verwirr- und Konzentrationsspiels, sondern trifft auch auf viele lustige Cartoons von Piero Masztalerz sowie auf ein unterhaltsames Rätsel und ein Kuh-Horoskop in den Sackgassen.

Der Sommerspaß wird begleitet von zahlreichen Highlights: Neben Spazier- und Rätselspaß bietet die Sommerattraktion in Jersbek ein Kinderprogramm mit vielen Spielen in riesigen Formaten, wie Jenga, 4-Gewinnt, Schach, Mühle, Hufeisenwerfen und mehr. Das Bistro im Mais hält die gute Laune am Leben. Die Erwachsenen finden an der Strandbar gehobene Entspannung.

Auf der Veranstaltungsbühne präsentieren Künstler ihr Können. Musikveranstaltungen, Vorführungen und Performance sowie die Gruselnächte runden das Projekt zu einem Gesamtkunstwerk ab, Sei sicher: „Du maist Dich weg!“ Samstags wird es geheimnisvoll. Nachts bei völliger Dunkelheit können sich die Besucher ins Labyrinth wagen. Sonntags gibt es Zuckerbrot und Peitsche, das Maisgespenst treibt sein Unwesen.

Thies Horsch (Horrible Horsch) ist ebenfalls die Schlüsselperson der vierteiligen Comedyserie auf der Veranstaltungsbühne. Als verdienter Gaukler, Quatschkopf und unterhaltsamer Moderator hat er bereits in der Vergangenheit hoch angesehene Comedians mit Glasperlen und Muscheln ins Maislabyrinth gelockt. Dank ihm durfte man bereits Senkrechtstarter Markus Krebs, Chris Tall, Helene Bockhorst und mehr erleben.



> Eckdaten und Informationen

Einlass während der Ferien: Mo., Di., Mi., Do. + So., 10 bis 22 Uhr; Fr. und Samstag von 10 bis 24 Uhr; außerhalb der Ferien (ab 12.8.): Mo. bis Fr. ab 14 Uhr sowie Sa. + So. ab 10 Uhr. Erwachsene zahlen 9 Euro für die Tageskarte und Kinder 7 Euro. Zur Veranstaltungseinrichtung gehören stets gepflegte sanitäre Räume für Damen/Herren.



> Das Maislabyrinth ist zu finden an der Jersbeker Allee (zwischen den Nr. 27 und 29) in Jersbek. Maishotline 0151/44220110, www.maislabyrinthHamburg.de