Helme aus Bargteheide für Feuerwehr in Bosnien

Sie waren zu schade, um sie wegzuwerfen. Deshalb spendete die Freiwillige Feuerwehr Bargteheide 20 Feuerwehrhelme für eine Feuerwehr in der serbischen Republik im bosnischen Kozarska Dubica. Auch über 20 gebrauchte Einsatzstiefel wurden übergeben.

Der Kontakt zu den freiwilligen Helfern entstand über den Kameraden Thorben Schneider. „Kozarska Dubica ist die Heimat meiner Ehefrau“, sagt er. Als interessierter Feuerwehrmann besuchte er während eines Urlaubs vor einigen Jahren dort die ansässige Wehr. „Ich wollte mir das Gerätehaus und deren Fahrzeuge ansehen“, so Schneider.

Im Jahr 2016 erhielt die Wehr Bargteheide neue Feuerwehrhelme – die alten wurden nicht weiter benötigt, weil sie innerhalb der EU keine Zulassung mehr haben. Deshalb entschied man sich kurzerhand, die etwa 20 voll funktionsfähigen Helme zu spenden. „Helme mit technischen und optischen Mängeln wurden aussortiert und fachgerecht entsorgt oder dienen jetzt Übungszwecken“, so Hans Gemeinhardt, Pressesprecher der Wehr.

„Die Feuerwehr in Kozarska Dubica ist bei weitem nicht so gut ausgerüstet wie die Wehren in Deutschland. Schnell stand fest, dass wir nicht nur die Helme dahin spenden, sondern auch gut 20 Paar Einsatzstiefel“, so Schneider. Er nahm die Ausrüstungsgegenstände jetzt mit auf große Fahrt nach Bosnien. Im Rahmen einer feierlichen Übergabe nahm der dortige Wehrführer das Spendenpaket in Empfang und bedankte sich: „Unsere persönliche Schutzausrüstung ist leider nicht die Beste, daher freuen wir uns sehr über diese großzügige Spende.“

Auch in Zukunft wird die Feuerwehr Bargteheide sehr genau prüfen, ob Gerätschaften und Ausrüstungsgegenstände entsorgt werden müssen oder ob man diese eventuell „bedürftigen“ Wehren erneut spendet. Der Kamerad Thorben Schneider genießt nunmehr mit seiner Familie den Urlaub und freut sich schon jetzt auf die nächste Spendenfahrt.