Bad Oldesloe : Heimische Künstlerin stellt aus

Sparkasse Holstein zeigt in der Kreisstadt Werke der Oldesloerin Susanne Relling-Peters.

von shz.de

07. Juli 2019, 16:34 Uhr

Bad Oldesloe | Die Sparkasse Holstein präsentiert in Bad Oldesloe bis zum 19. Juli in ihrer Kundenhalle Arbeiten einer heimischen Künstlerin: Susanne Relling-Peters (Jahrgang 1964) malt und spachtelt gern mit verschiedenen Materialien auf unterschiedlichen Untergründen.

So sind im Wesentlichen auch die Bilder entstanden, die sie in ihrer aktuellen Ausstellung zeigt. Oliver Ruddigkeit, Leiter der Sparkasse Holstein in Bad Oldesloe: „Kunst und Kultur gehören traditionell zu unseren Förderschwerpunkten. Es ist uns wichtig, auch heimische Künstler zu unterstützen und ihnen ein angemessenes Forum für ihre Werke zu bieten.“