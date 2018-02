Heilsames Singen in der Kapelle HafenCity

Zum gemeinsamen Singen in Kooperation mit der Brücke – Ökumenisches Forum HafenCity – lädt das Projekt Spiritualität des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Hamburg-Ost in die Ökumenische Kapelle HafenCity ein. Die Gesangslehrerin und spirituellen Wegbegleiterin Dörte Massow gestaltet die Abende „Heilsames Singen“, die am 28. Februar, 7. und 14. März sowie am 21. März, jeweils mittwochs, 18.30 – 20 Uhr stattfinden. Die Teilnehmenden singen Taizélieder, Mantren sowie spirituelle Gesänge verschiedener Kulturen, ohne Noten und finden Entspannung durch häufiges Wiederholen, mit leichten Bewegungen und meditativen Tänzen, begleitet von instrumentalen Klängen. Die Ökumenische Kapelle HafenCity (Shanghaiallee 12–14) in Hamburg zu so zu erreichen: U1, Station Messberg; Bus 6, Haltestelle Bei St. Annen; U4, Station HafenCity Universität, Bus 111, Haltestelle Koreastraße). Die Kosten für alle vier Abende betragen 40 Euro. Anmeldung bei Dörte Massow unter Tele. (040) 20 94 77 33 oder d.massow@web.de.