Heiko Gerstmann tritt in Reinfeld erneut an

Für die Bürgermeisterwahl im Mai 2020 werden noch Kandidaten gesucht

Avatar_shz von Frauke Schlüter

16. Oktober 2019, 14:22 Uhr

Reinfeld | Die Wahl des Bürgermeisters der Karpfenstadt im kommenden Jahr wirft bereits jetzt ihre Schatten voraus. Während der Sitzung des Gemeindeausschusses wurde als Wahltag der Sonntag, 17. Mai 2020, festgelegt. Eine Stichwahl findet innerhalb von 28 Tagen statt, wenn keiner der Bewerber bei der Hauptwahl mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten sollte.

Als eventuellen Stichtag benannten die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses den 7. Juni 2020. Gemeindewahlleiterin ist Inga Burmeister, Fachbereichsleitung I (Bürgerservice). Beisitzende sind für die SPD Gerd Herrmann, Dr. Monika Poppe, Rolf Hanf und Heike Sobik. Für die CDU sitzen im Gremium Tim-Oliver Steffen, Reinhard Bolzmann, Mohan Misra und Heiner Rosenau. Für die Grünen sind Linda Witte, Gerhard Kuske, Sabine Nauruhn und Dietmar Gosch mit dabei, für die WIR Rolf Treumann, Manfred Schönbohm, Britta Hardt und Sylvia Dickerhof.

Die Amtszeit von Reinfelds Bürgermeister Heiko Gerstmann läuft offiziell am 11. September 2020 aus. Der amtierende Verwaltungschef hat angekündigt, dass er sich der Herausforderung stellen und zum zweiten Mal für das Bürgermeisteramt in Reinfeld kandidieren möchte. „Ja, ich stelle mich wieder zur Wahl“, sagt Gerstmann. Er hofft, dass es noch weitere Bewerber geben wird. Wahlvorschläge können bis zum 23. März kommenden Jahres um 18 Uhr schriftlich bei der Gemeindewahlleiterin eingereicht werden. Also noch jede Menge Zeit für weitere Interessenten am Posten des Bürgermeisters.

Wählbar ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat und die Wählbarkeit zum Deutschen Bundestag besitzt. Wählbar ist auch, wer die Staatsangehörigkeit eines übrigen Mitgliedsstaates der EU besitzt.

Weitere Formalitäten zur Abgabe der Wahlvorschläge finden Interessierte auf der Homepage der Stadt unter www.stadt-reinfeld.de.