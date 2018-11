Trittau : Heikler Fall mit einem Minibagger

Gemietetes Baufahrzeug wurde zum Verkauf angeboten.

von shz.de

27. November 2018, 16:36 Uhr

Trittau Vor zwei Wochen inserierte ein 41-jähriger Geschäftsführer aus der Nähe von Trittau bei „ebay-Kleinanzeigen“ die Vermietung seines Minibaggers. Daraufhin meldete sich ein 45-Jähriger Mann aus Lüneburg bei ihm und wollte den Minibagger mieten. Am Montag dieser Woche sollte der Minibagger samt Trailer übergeben werden. Der Lüneburger erschien mit zwei weiteren Männern (40, 53) auf dem Betriebsgelände. Die verstrickten sich in Widersprüche und der Geschäftsführer wurde hellhörig. Bei seiner Recherche entdeckte er, ebenfalls bei „ebay-Kleinanzeigen“, eine Anzeige mit dem Foto, das er für sein Vermietungsangebot verwendet hatte. In dieser Anzeige wurde sein Minibagger zum Verkauf angeboten. Er informierte daraufhin die Polizei.

Durch Beamte wurden die Männer und das Fahrzeug, mit dem sie gekommen waren, überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass die Kennzeichen im Raum Harburg als gestohlen gemeldet wurden. Das Trio wurde der Kriminalpolizei Ahrensburg übergeben und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern noch an.

Dem Geschäftsführer wäre ein Schaden von rund 31.000 Euro entstanden.

