Hausmeister sind nun auf E-Bikes unterwegs

Klimafreundlich und leise: Stadt Bargteheide kauft Lastenfahrräder für Schulen

von shz.de

29. April 2019, 16:10 Uhr

Bargteheide | Sie haben eine große Ladefläche und werden mit einem Elektromotor angetrieben: Neue Lastenfahrräder sollen den Hausmeistern der Bargteheider Schulen ihre Arbeit erleichtern. Die vier Bikes sind gestern offiziell von der Stadt übergeben worden.

„Bisher haben wir in der Regel unsere eigenen Autos benutzt. Das größte Problem dabei war, dass dann nach einer Fahrt der Parkplatz weg war“, sagt Hausmeister André Eckmann. Dieses Ärgernis wird es künftig nicht mehr geben. Die Lastenräder sind wesentlich platzsparender und für Stadtfahrten praktischer als ein Pkw.

Mit bis zu 100 Kilogramm Belastungsfähigkeit bieten die Räder für den alltäglichen Gebrauch eine große Vielseitigkeit. „Die Stadt Bargteheide will mit der Anschaffung der Räder mit gutem Beispiel vorangehen und Aufmerksamkeit für alternative Fortbewegungsmittel schaffen“, so Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht: „Das ist ein weiterer Baustein für klimafreundliche Mobilität, die wir als Stadt weiter vorantreiben wollen.“ Sie hoffe, dass sich andere Einrichtungen und Unternehmen ein Beispiel daran nehmen. „Es ist toll, dass die Räder nun auch im Stadtbild präsent sind und ,Werbung in eigener Sache’ machen.“ Schon jetzt haben die Räder Eindruck hinterlassen. „Ich wurde mehrfach auf die Lastenräder angesprochen, als ich sie zusammengebaut habe“, sagt Mirko von Hertzberg, Inhaber des Fahrradservice „Die Fahrrad-Station“. Aus unzähligen, in 32 Kartons angelieferten Einzelteilen hatte er die Lastenräder in zwei Wochen zusammengesetzt.

Gekostet haben die vier Lastenfahrräder mit Elektromotor insgesamt 10.000 Euro. Nur ein Teil der Kosten wird von der Stadt übernommen. Die Hälfte hat die Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein (EKSH) bezahlt. „Wir wollen auch kleine Projekte von Kommunen fördern“, betont EKSH-Geschäftsführer Stephan Sievers. Seine Gesellschaft habe mit „Kli-Kom – mit kleinen Projekten groß rauskommen“ extra ein vereinfachtes Verfahren zur Beantragung von Fördergeldern entwickelt.

Das Förderprogramm soll Städten und Gemeinden ermöglichen, innovative und neuartige Energie-Projekte in den Bereichen Mobilität, Energie und Bildung umsetzen zu können.