Glinde : Hausherr bringt sich rechtzeitig in Sicherheit

Feuerwehr löscht Kellerbrand in Glinde. Niemand verletzt.

von shz.de

21. August 2018, 16:15 Uhr

Ein Feuer in einem Einfamilienhaus hat am Montagabend am Mühlenweg in Glinde einen längeren Einsatz für die Feuerwehr ausgelöst. Kurz vor 18 Uhr wurde der Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Als Feuerwehrleute der Wehr Glinde kurze Zeit später am Einsatzort eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus dem Gebäude heraus. Menschen wurde nicht verletzt.

Der Hausbesitzer hatte sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht und beobachtete aus sicherem Abstand die Löscharbeiten der Feuerwehr. Mehrere Trupps rückten unter Atemschutz gegen die Flammen in dem gut gefüllten Keller des Hauses vor. Zur Sicherheit wurden weitere Atemschutz-Geräteträger der Wehr Oststeinbek nachgefordert. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde der Brandschutt aus dem Haus geholt und abgelöscht. Danach wurde das Haus mit einer Wärmebildkamera überprüft, Türen und Fenster geöffnet und mit einem Druckbelüfter entraucht.Nach gut zweieinhalb Stunden Einsatzdauer rückten die Feuerwehrleute wieder ein. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.