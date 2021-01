Frage des Tages : Haushaltsdiskussionen — wo sollten Städte und Gemeinde sparen?

Neben den Pflichtaufgaben gibt es für Gemeinden viele freiwillige Leistungen, welche Bereiche sind eher Luxus?

18. Januar 2021, 11:51 Uhr

Bad Oldesloe | Die Haushaltslage ist in vielen Städten und Gemeinden in Stormarn angespannt. Dabei kommt in den Diskussionen rund um die Budgets immer wieder ein Thema auf den Tisch, das natürlich unvermeidbar ist: Worauf kann man verzichten?

Neben den Pflichtaufgaben, die eine Gemeinde übernehmen muss, gibt es die sogenannten freiwilligen Leistungen wie zum Beispiel Schwimmhallen, Kulturzentren, Büchereien, Museen und Co. Und auch in manchen Bereichen wie Sport und Jugendarbeiten, sind so manche Angebote freiwillig. Doch sollte man dort als erstes den Rotstift ansetzen?

Unsere Frage an Sie lautet heute:

In welchen Bereichen sollten Städte und Gemeinde zuerst sparen? Der Bereich der Kultur ist ein Luxusangebot. Dort kann man zuerst sparen, wenn nicht genug Geld da ist. Der Bereich Sport ist zwar durchaus wichtig, aber im Zweifel muss man dort Pachten erhöhen oder Sportstätten schließen. Zunächst sollten teure Infrastrukturprojekte verschoben werden. Der Bereich Jugendarbeit ist wichtig, aber die Angebote sollten dann als erste runtergefahren werden. Es sollte gar nicht gespart werden, sondern versucht, die Einnahmen zu erhöhen und Kredite aufzunehmen. Es sollten alle Dinge überprüft werden, die nicht kostendeckend funktionieren. zum Ergebnis

