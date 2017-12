Haushalt schließt auch 2018 mit Miesen ab

von Rolf Blase

erstellt am 20.Dez.2017 | 16:28 Uhr

Die Gemeindevertretung Großhansdorf bescheinigte Bürgermeister Janhinnerk Voß und seiner Verwaltung Mut, für den 2018 erneut nicht ausgeglichenen Etatentwurf. Es ist der vierte Haushalt seit 2015, der ein strukturelles Defizit aufweist. Was der Verwaltungschef so begründete: „Der Entwurf beinhaltet nur das absolut Notwendige, keine neuen Verwaltungsstellen oder ‚Nice to haves‘. Aber trotz steigender Einnahmen gelingt bei mehr Pflichtausgaben der Ausgleich leider nicht.“

Der Haushaltsentwurf, der in den Fachausschüssen beraten worden war, wies ein Minus von einer halben Million Euro aus. Durch Kürzungsbeschlüsse konnte das Defizit auf rund 300 000 Euro gesenkt werden. In der Gemeindevertretung wurden dann aber zwei „Fässer noch einmal aufgemacht“. Die CDU forderte, auf die Anschaffung einer Drehleiter für die Feuerwehr zu verzichten. Ihr Antrag wurde aber mit elf gegen zehn Stimmen abgelehnt (wir berichteten). Besonders lange wurde über eine Erhöhung der Gewerbesteuer diskutiert. Die ist in Großhansdorf mit 2315 Prozent sehr moderat. Und selbst die von SPD und Grünen beantragten 350 Prozent wären für Stormarner Verhältnisse noch gemäßigt. Und sie hätten 190 000 Euro in die Gemeindekasse gebracht und damit das Defizit fast ausgeglichen. Das wurde mit den Stimmen von CDU und FDP knapp abgelehnt.

Kreditaufnahme

So bleibt es im Verwaltungshaushalt bei Ausgaben von 16 Millionen Euro bei einem Minus von rund einer Million. Die Einnahmen aus der Einkommensteuer wurden mit 6,245 Millionen angesetzt, die Grundsteuer B mit 1,3 Millionen und die Gewerbesteuer mit 1,7 Millionen, wobei 384 000 Euro ans Land fließen. Vom Land erwartet Großhansdorf 907 800 Euro Schlüsselzuweisungen sowie Zentralitätsmittel in Höhe von 190 600 Euro. Größte Ausgabeposten sind die Personalkosten mit 4,72 Millionen und die Kreisumlage mit 3,55 Millionen Euro. Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen schlagen mit 1,33 Millionen Euro zu Buche. Der Vermögenshaushalt beträgt 1,185 Millionen Euro.

Um die Investitionen wie eine gebrauchte Drehleiter (500 000 Euro), den Rathaus-Umbau (150 000 Euro), die Laufbahn-Sanierung (46 400 Euro) und einen neuen Friedhofbagger (60 000 Euro) zu finanzieren, muss die Waldgemeinde einen Kredit in Höhe von 405 000 Euro aufnehmen.