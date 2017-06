Hauptsache Hipster

„Hast du Lust auf eine silent writing party?“ werde ich gefragt. „Eine was?“, frag ich zurück. „Das machen wir gerne mal so im After-Work Bereich“, lautet die Antwort. „Vielleicht kannst du das auch mal veranstalten. Ist gut für die Life-Work Balance“. Neugierig geworden, forsche ich also nach. Sagen wir so: Ganz ohne Hipster-Begriffe hätte es geheißen: „Hast du Lust, einen Kaffee trinken zu gehen – in einem Raum, wo weitere Autoren und Journalisten an ihren Texten arbeiten?“.

Nun geht es dabei eben - siehe „silent“ – nicht um einen großen kreativen Austausch, sondern schlicht darum, im Café zu sitzen und in den Block (oder Laptop) zu schreiben. Wie das nun gut für die „Work-Life-Balance“ ist, hat sich mir noch nicht erschlossen. Aber gut: Kling ja irgendwie spannender als das, was es eigentlich ist. Zwei Cafés, die solche Treffs anbieten, klären auf: Trotz „silent“ dürfe man natürlich Getränke bestellen. Na zum Glück. Sonst wäre es ja eine „No drinking party“.

Garantiert nicht leise geht es auf dem zehnten Bargfeld-Stegen Band Festival zu heute (ab 19 Uhr) und morgen (13 Uhr) – siehe dazu Artikel Seite 20. Das große Treffen der Electrofestivaljünger – die „Fusion“ – fällt hingegen zum ersten Mal in den vergangenen zwei Jahrzehnten aus. Das Inihaus Bad Oldesloe zelebriert die Electroklänge trotzdem morgen Abend mit „No Fusion – trotzdem Techno“ (20 Uhr).

Wer mehr Lust auf die ganz normale Großraumdiscounterhaltung hat, wird im Trittauer Fun-Parc heute mit mit dem „Party Remix - 10 Party s in einer Nacht“ und morgen mit der „Mega Summer night“ ( 22 Uhr).

>Album der Woche: Radiohead „OkNotOk“. Der Klassiker „Ok Computer“ plus zahlreiche B-Seiten und drei sehr hörensewerte, unveröffentlichte Songs.

von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 29.Jun.2017 | 13:55 Uhr