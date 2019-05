BAd Oldesloe : Hauptsache absurd

Christine Prayon: „Die Diplom-Animatöse“.

06. Mai 2019, 11:24 Uhr

Die Kabarettistin Christine Prayon ist dem TV-Publikum als Birte Schneider aus der ZDF-Heute-Show bekannt. Nun tritt sie mit ihrem Solo-Programm „Die Diplom-Animatöse“ am Freitag, 10. Mai, um 20 Uhr im Kub in Bad Oldesloe auf. Für ihr Solo-Programm wird sie nur fünf Tage später, am 15. Mai, von der Stadt München mit dem Dieter-Hildebrand-Preis ausgezeichnet. Die Jury für den mit 10.000 Euro dotierten Preis beschreibt den Auftritt von Christine Prayon in ihrer Laudatio: „Wo andere schön sind, wird sie hässlich, wo andere schnell sind, wird sie langsam, und wo andere laut sind, bleibt sie leise. Das muss man sich erstmal trauen. Ihre Arbeit auf der Kabarettbühne geht weit über die Addition politisch klingender Themen hinaus. Anstatt mit einer Haltung zu kokettieren, findet sie als Autorin und Darstellerin kreative Lösungen, die an Doppelbödigkeit ihresgleichen suchen.“

Christine Prayon möchte sich nicht darauf festlegen, ob es sich bei ihrem Programm um Kabarett, Comedy oder eine Heizdeckenverkaufsveranstaltung handelt. Hauptsache absurd und ohne Chansons. Dabei geht es um Schein und Sein in der realkapitalistischen Gesellschaft, einer anonymen Nahrungskette, in der das Rollenspiel Überlebensstrategie ist. Es geht also um das Nicht-Sein im Sein, da alles Sein als Schein ein scheinbares Nicht-Sein im Schein des realen Seins zu sein scheint. Wer Antworten auf diese Fragen sucht, wird sie hier finden.

Ticketbestellung: Telefon (04531) 504-199 oder www.kub-badoldesloe.de. Preise Vorverkauf: 18,50 Euro, ermäßigt 14,50 Euro; Abendkasse 20,50 Euro, ermäßigt 16,50 Euro.