Barsbüttel : Haspa-Filiale hat neuen Chef

Sven Thoele lebt seit sieben Jahren in Barsbüttel.

von shz.de

12. Februar 2019, 11:24 Uhr

Barsbüttel | Die Barsbütteler Filiale der Hamburger Sparkasse hat jetzt ein neues Gesicht: Sven Thoele, bisher Leiter in Öjendorf, hat die Führung des Teams im Nahversorgungszentrum Am Akku 9 übernommen. Vorgänger Christian Reineke hatte die neu gegründete Filiale im Januar 2017 eröffnet. Allerdings war er auch immer gleichzeitig Leiter der größeren Filiale in Glinde. „Es hat viel Spaß gemacht, hier in Barsbüttel etwas aufzubauen. Wir haben hier viele nette Kunden und ein tolles Team. Deshalb freue ich mich, dass es jetzt mit Sven Thoele einen Leiter gibt, der sich voll und ganz vor Ort engagieren kann“, sagte Reineke, der zudem noch Ausbildungsbeauftragter der Haspa in Stormarn ist. Thoele (40) hat durch den Wechsel kurze Wege, denn er wohnt selbst seit sieben Jahren mit seiner Familie in Barsbüttel. „Jetzt kann ich das Motto unserer Gemeinde noch intensiver leben: ‚Nah dran und mitten drin‘“, sagt der Vater zweier Töchter lächelnd. Der gebürtige Hamburger hält sich mit Laufen (Halbmarathon) und Fußballspielen fit. Mit „langjährigen Weggefährten“ kickt er bei den „Alten Herren“ des SC Condor in Farmsen. Hier spielt er am liebsten im defensiven Mittelfeld.