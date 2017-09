Nach Vandalismus : Happy-End in Delingsdorf

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Kopf und Arme sitzen wieder da, wo sie hingehören, die Nase ist gerichtet und er lächelt sogar wieder: Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Delingsdorf haben am Dienstagabend die große Feuerwehrmann-Strohpuppe mit Treckerhilfe wieder in die richtige Form gebracht. Damit haben sie ein Zeichen gegen Vandalismus gesetzt. Happy-End in der Stormarner Gemeinde.

Unbekannte Randalierer hatten die liebevoll hergestellte Strohpuppe zerstört. Da ein Rundballen bei einem Durchmesser von 1,60 Metern um die 300 Kilogramm Gewicht auf die Waage bringt, müssen mehrere Vandalen am Werk gewesen sein. Sogar die als Stützen dienenden Eisenstangen waren verbogen worden. Das Männchen diente als Werbeträger für das an diesem Sonnabend in der Gemeinde stattfindende Amtsfeuerwehrfest des Amtes Bargteheide-Land und der Stadt Bargteheide auf dem Geländes des Erdbeerhofs Glantz. Diese Strohmännchen haben in dörflichen Regionen eine lange Tradition und sind immer wieder ein Blickfang. Bleibt zu hoffen, dass der Strohmann auch in Zukunft ein Blickfang bleibt.