VfL LÜbeck-SChwartau : Hansen beruhigt: „Bei uns verfällt niemand in Panik“

Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau will gegen Emsdetten „Grusel-Oktober“ vergessen machen.

07. November 2019, 14:35 Uhr

Lübeck | Noch vor vier Monaten hatten die Handballer des VfL Lübeck-Schwartau darauf gehofft, im oberen Tabellendrittel mitmischen zu können. In der kommenden Spielzeit sollte der Aufstieg ins Oberhaus dann ins Visier genommen werden. Nach zehn Spieltagen aber sieht die Realität in der 2. Bundesliga ganz anders aus. Der VfL kämpft um den Klassenerhalt und steht am Sonnabend (Anwurf 19 Uhr) in der heimischen Hansehalle gegen den TV Emsdetten vor einer richtungweisenden Partie.

Der Tabellen-15. (7:13 Punkte) empfängt den Zwölften des Klassements (8:12 Punkte), und wollen die Nordlichter nach zuletzt vier Niederlagen am Stück nicht weiter abrutschen, muss bei nur einem Punkt Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz ein Sieg her. „Wir können die Tabelle schon lesen und sind natürlich nicht zufrieden mit dem Ist-Zustand. Es soll auch keine Ausrede sein, aber uns fehlt es im Moment einfach an der nötigen Qualität“, sagt Piotr Przybecki. Der VfL-Trainer hat weiter mit erheblichen Personalsorgen zu kämpfen: „Uns sind mit Fynn Ranke und Pawel Genda kürzlich erneut zwei wichtige Spieler weggebrochen.“ Auch Sommer-Neuzugang Nicola Potic sei weiterhin keine wirkliche Alternative im Rückraum. „Wenn überhaupt, dann reicht es für ihn nur zu einem Kurzeinsatz. Sein körperlicher Zustand lässt kaum mehr zu.“ Und: Das VfL-Lazarett hatte am vergangenen Donnerstag bei der 21:29-Derbyniederlage gegen den HSV Hamburg weitere Verstärkung erhalten: Abwehrchef Martin Waschul zog sich eine Daumenverletzung zu und fällt am Sonnabend aus.

„In den letzten Spielen haben wir oft zu viele Zweikämpfe in der Abwehr verloren, dem Gegner so zu viele Räume gegeben. Wir müssen hinten wieder kompakter arbeiten“, erklärt Przybecki und fordert auch im Angriff, wieder konzentrierter zu Werke zu gehen. „Uns unterlaufen vorne technische Fehler, die den Gegner zum Tempogegenstoß einladen. Da hilft es auch nicht, dass Marino Mallwitz und Dennis Klockmann im Tor starke Leistungen abliefern.“

Das sieht auch Markus Hansen so. „Unsere Keeper tragen keine Schuld an den Niederlagen“, sagt der Aufbauspieler. „Es mangelte vielmehr zuletzt an Körperspannung. Wir sind verunsichert aufgetreten. Daraus resultieren die viele Fehler.“ Hansen fordert, dass sich alle zusammenreißen, betont: „Jeder sollte beim Blick auf die Tabelle seinen Gemütszustand unter Kontrolle bringen und sich auf die Aufgabe fokussieren.“

Nach dem „Grusel-Oktober“ hofft Hansen auf die Wende im November. „Wir stehen im unteren Drittel, das lassen wir auch nicht außer Acht. Aber es sind erst zehn Partien gespielt, bei uns verfällt deshalb niemand in Panik. Jetzt schon vom Abstieg zu sprechen, wäre nicht in Ordnung“, sagt der 27-Jährige und gibt sich kämpferisch: „Wir werden gegen Emsdetten alles in die Waagschale werfen, um in die Spur zu kommen.“