Kreis Stormarn : Handyvideo: Wolf läuft auf zugefrorenem Lütjensee

Ungewöhnliche Sichtung in Lütjensee: Die Betreiberin eines Restaurants filmte einen Wolf.

von Anja Christiansen

28. Februar 2018, 11:15 Uhr

Claudia Retter staunte nicht schlecht, als sie am Montagvormittag aus dem Fenster ihres Restaurants am Lütjensee im Kreis Stormarn schaute: Ein Wolf lief eilig durch den Schnee über einen zugefrorenen Bereich des Sees, blickte sich immer wieder um. Schließlich drehte das Tier um, nahm er denselben Weg zurück und verschwand in dem Waldstück, aus dem es kam, berichtet sie gegenüber dem Hamburger Abendblatt. Mit ihrem Handy hat sie den Wolf bei seinem Ausflug gefilmt, ihr Mann Gerhard Retter veröffentlichte das Video bei Facebook.

Das Umweltministerium in Kiel spricht von einem erfolglosen etwa fünfminütigen Versuch des Tieres, die zugefrorene Wasserfläche zu passieren. Die Videoaufnahmen von Claudia Retter ließen eine eindeutige Bestimmung durch den für Schleswig-Holstein zuständigen Experten, Dr. Norman Stier, von der Technischen Universität Dresden zu, sagt Ministeriumssprecherin Jana Ohlhoff. „Die Beobachtung konnte der Kategorie C 1 ,Eindeutiger Nachweis' zugeordnet werden.“ Eine Einschätzung über Größe und Alter des Tieres gebe es nicht. Ebenso keinen Hinweis darauf, welchen Weg das Tier nehmen wird.

Der aktuelle Wolfsnachweis im Kreis Stormarn ist damit der 52. Fall, in dem das Auftreten eines Wolfes sicher in Schleswig-Holstein nachgewiesen werden konnte, teilt das Umweltministerium gegenüber shz.de mit.