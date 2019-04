Handtasche geraubt

Lübeck | In der Breiten Straße kam es am Montag zu einem Raubdelikt, bei dem einer 58-Jährigen die Handtasche entrissen wurde. Gegen 15.10 Uhr befand sich die Frau aus dem Kreis Stormarn in der Breiten Straße auf Höhe des Marktes, als es einen Schlag gegen die Schulter gab und ihr die umgehängte Handtasche entrissen wurde, in der sich schwarze Ledergeldbörse, Digitalkamera Sony Alpha 6500 mit Objektiv (Sony SEL PZ 18-200), ein älteres Mobiltelefon und eine Brille mit bronzefarbenen Bügeln in einem blauem Kunststoff-Etui befanden. Die Ermittlungen werden bei dem Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck geführt. Zeugen werden gebeten, sich zu melden unter Telefon (04519 1310.