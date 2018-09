Bargteheide : Hand in Hand für Kinderrechte

Startschuss für 18. Stormarner Kindertage in Bargteheide.

von shz.de

17. September 2018, 17:00 Uhr

Mit einer fröhlichen Kinderschar wurden die 18. Stormarner Kindertage in Bargteheide eröffnet. Rund um den Walnussbaum im Innenhof des Rathauses bildeten sie eine Kette. Hektor der Gaukler präsentierte mit einem blauen Elefanten noch einmal die Kinderrechte für sie. Nach 18 Jahren seien die Kindertage volljährig geworden und eine neue Phase beginne, sagte Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht (links). Sie hatte im April das Haus der Vereinten Nationen in New York besucht, wo die Kinderrechte einst proklamiert wurden. „Das Thema ist weltweit gültig“, betonte sie. Ihr Dank gilt den tatkräftigen Akteuren, die für die Organisation der Kindertage sorgen. Neben ihr: Kreispräsident Hans-Werner Harmuth, Birgitt Zabel und Ingo Loeding vom Kinderschutzbund sowie der Kinderbeauftragte Michael Eggerstedt.