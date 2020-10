Hammoor : Hammoor auf historische Art

Ansichten von 1936 bis heute: Heimatkalender 2021 vom Heimatverein vorgestellt.

13. Oktober 2020, 14:21 Uhr

Der beliebte Hammoorer Bildkalender für das Jahr 2021 liegt jetzt vor. Zum neunten Mal gibt der Heimatverein „Uns‘ Dörp Hammoor“ die „historischen und heimatkundlichen Ansichten aus Hammoor“ heraus. Die 13 interessanten Motive – wiederum von der Kalender-Manufaktur Verden in hervorragender Qualität im DIN-A-3-Großformat hergestellt – stammen diesmal aus den Jahren 1936 bis in die aktuelle Zeit.

Auf den zwölf Monatsblättern sind beispielsweise zu sehen: Eine der ältesten bekannten Luftaufnahmen von Hammoor aus dem Jahre 1955 (Kreuzung in der Ortsmitte mit der damaligen Dorfschule / heute Restaurant „Klassenzimmer“), „Schulausflug in den Hamburger Hafen mit Elternbegleitung“ und „Hausschlachtung durch Oswald Ahlers bei Familie Freyer an der Rütz’schen Kate“, beide aus demselben Jahr, „Winter auf dem Hof Stapelfeldt“, „Werbung bei Ernst Pott in den 1950er Jahren“, einem von seinerzeit zwei Einkaufsläden im Dorf.

Interessant auch ein Schnappschuss vom Ausbau der Hauptstraße zum Autobahn-Zubringer im Jahre 1936, als das ursprüngliche Kopfsteinpflaster ausgetauscht wurde gegen Granit-Kleinpflaster bei gleichzeitiger Anlage eines festen Gehwegs auf einer Straßenseite.

Aber auch ältere Einwohner können sich auf einigen Aufnahmen in ihren jungen Jahren deutlich wiedererkennen, wie auf dem Foto „Einschulung 1959“.

Der Uns‘-Dörp-Vorsitzende Heinz Evers stellte den schönen Kalender jetzt zusammen mit Stellvertreter Horst Stapelfeldt und Klaus Fröse – im Verein Spezialist für die Aufbereitung und Gestaltung alter Hammoorer Baupläne – vor. „Der Bildkalender eignet sich auch bestens als (Weihnachts-) Geschenk für alle, die sich Hammoor verbunden fühlen“, so der Vereinschef weiter. Für 15 Euro kann das Druckwerk ab sofort bei Heinz Evers oder Elke Jendrejewski erworben werden.

Kurioses am Rande: Ein Exemplar des Foto-Kalenders geht Jahr für Jahr auf die weite Reise nach Kanada, wohin die Familie Laumann (betrieb früher eine Tischlerei in Hammoor) vor Jahrzehnten ausgewandert ist.

Zum 750. Geburtstag des früher „Hoghemor“ oder „Homore“ genannten Ortes (2013) hatte der Verein Uns‘ Dörp – seit 1987 so etwas wie das „heimatgeschichtliche Gedächtnis“ der 1300-Einwohner-Gemeinde – erstmals einen Bildkalender mit historischen Ansichten seit 1900 herausgebracht, der sofort großen Anklang fand und auch für die Folgejahre aufgelegt wurde. Jetzt also die 9. Ausgabe des sehenswerten Kalenders. Nach Aussage der Uns‘-Dörp-Führungskräfte habe der Heimatverein noch einen umfangreichen Bilderfundus, der für zahlreiche Kalender-Folgejahre reichen würde. Künftig wolle man aber zunehmend auch einige jüngere Fotos einstreuen.