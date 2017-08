IT-Verbund Stormarn : Halbzeit bei der Migration: Drei Städte fehlen noch

vergrößern 1 von 1 Foto: Blase 1 von 1

„Wir sind immer noch ein Start-Up“, sagt Christiane Clobes, Chefin des IT-Verbunds Stormarn. Das ist soweit richtig, weil man sich „alles selbst erarbeiten musste“. Anders als bei einem Unternehmens-Start-Up sind die Finanzen aber geregelt. Der ITV wurde vor vier Jahren vom Kreis, den Städten Bad Oldesloe, Reinbek und Reinfeld und den Ämtern Bad Oldesloe-Land und Bargteheide-Land gegründet. Und die zahlen so viel, wie nötig ist.

2016 waren das 6,6 Millionen Euro für Hard-und Software, Personal und alles andere. Ob damit seinerzeit das avisierte Ziel großer Kostenersparnis erreicht wurde, lässt sich kaum sagen, da es nicht nur darauf ankommt, welche Kosten einbezogen werden und man auch noch wissen müsste, was die Kommunen für eigene Systeme hätten ausgeben müssen.

Klar ist nur, dass alles viel langsamer ging als vorausgesagt. Drei Monate Umstellungszeit hatte eine Beraterfirma prognostiziert. Das reicht nicht mal, wenn man Monate durch Jahre ersetzt. Und aus den 24 Mitarbeitern zum Start sind 38 geworden. Nach vier Jahren und viel organisatorischer und konzeptioneller Vorarbeit werden mittlerweile aber die Früchte eingefahren. Reinfeld, die Stadt mit der ältesten IT, und die Amtsverwaltung Bargteheide-Land arbeiten jetzt auf den Servern im Keller der Kreisverwaltung. Das Amt Bad Oldesloe-Land war bereits vorher beim Kreis angebunden. Bargteheide wird ab Oktober umgestellt, dann Bad Oldesloe. Den Abschluss bildet Reinbek ab März.

„Das Anspruchsvolle ist nicht die Hardware, sondern die Datenübertragung“, sagt Service-Leiter Sven Grunewald, „da braucht man für jeden Standort ein paar Monate.“ Wenn das durch ist, geht die Umstellung ganz schnell. Die Rechner werden gegen „Thin Clients“ namens Igel getauscht, reine Eingabegeräte. Die Datenverarbeitung erfolgt über Glasfaserkabel oder Richtfunk auf den Servern beim Kreis.

Am Tag der Umstellung kommen Betreuer des ITV an jeden Arbeitsplatz, bauen die alten Geräte ab und die neuen auf und lassen alles einmal laufen. Standardprogramme wie die Office-Anwendungen oder das Mail-Programm werden vereinheitlicht, in den einzelnen Verwaltungen sind aber „mehrere hundert Fach-Applikationen im Einsatz“, so ITV-Chefin Christiane Clobes. Die werden erstmal weiter betrieben, „bei einem Software-Neukauf werben wir aber für modular aufgebaute Programme, die sich anpassen und erweitern lassen“, sagt Clobes.

Erst wenn das Projekt „Migration“ 2018 abgeschlossen ist und alle Mitglieds-Kommunen des IT-Verbunds umgestellt sind, wäre es möglich, dass weitere Verwaltungen dazukommen. Aber auch sonst gibt es genug zu tun. Das nächste große Thema ist Dokumenten-Management. Die Daten werden bereits strukturiert eingegeben, dass sie in „DMS“ übernommen werden können. Ziel ist das papierlose Büro. Das wurde schon vor Jahrzehnten propagiert, ist mittlerweile aber in greifbarer Nähe. DMS ist gleichzeitig Voraussetzung für das E-Government, die sichere elektronische Kommunikation zwischen Bürgern und Verwaltung.

Die Sorge, dass man im ITV mal nichts oder auch nur weniger zu tun hätte, hat Christiane Clobes nicht. „Es gibt nichts, was sich so schnell bewegt wie der IT-Bereich. Das war schließlich auch ein Grund, den IT-Verbund zu gründen.“

von Rolf Blase

erstellt am 16.Aug.2017 | 06:30 Uhr