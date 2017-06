Stormarn : Halbes Ja für halbfeste Blitzeranlage

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Eine Entscheidung war noch nicht geplant, die Tendenz schälte sich im Verkehrsausschuss aber klar heraus: Der Kreis Stormarn wird seine grundsätzliche Ablehnung fest installierter Blitzer wohl aufgeben und mindestens ein Gerät anschaffen. Der Ahrensburger Ostring, der auf Großhansdorfer Gebiet verläuft, dürfte der Einstieg sein. Die Argumente der Eilshorst-Anlieger leuchteten allen ein. Vor allem im Berufsverkehr sei es fast nicht möglich, gefahrlos links abzubiegen, weil sich kaum jemand an Tempo 60 halte, sagte Anwohnerin Silke Ottmüller. Der Verkehr auf der Umgehungsstraße hat in den vergangenen Jahren zugenommen, und die Strecke wird angesichts der aktuell A1-Baustelle auch gerne als Umleitung genutzt.

Die Einmündung der Eilshorst ist die einzige nicht geregelte Kreuzung im Verlauf des Ostrings. „Wir wollen aber keine Ampel, sondern dass sich die Autofahrer an die 60 km/h halten“, so Silke Ottmüller. Als der Lärmschutzwall gebaut wurde, sei das der Fall gewesen, und es habe keine Probleme beim Abbiegen gegeben.

Joachim Germer von den Grünen wollte den Blitzer für den Ostring am liebsten gleich als „Pilotprojekt“ bestellen, das aber von der Frage trennen, ob der Kreis grundsätzlich feste Blitzer anschafft. „Wir haben die generelle Frage und besondere Lagen wie an der Eilshorst. Wenn dort baulich nichts geschehen kann, dann soll dort geblitzt werden.“

Die Frage könne man nicht trennen, so Weber. Wenn man einen festen Blitzer an der Eilshorst installiere, sei das schon eine Grundsatzentscheidung. „Dann werden andere Kommunen kommen, die auch einen wollen.“ Die hatte der Kreis vorab befragt, ob und wo sie Bedarf sehen. Manche Gemeinden meldeten nichts an, andere machten gleich mehrere Raserstellen geltend. „Das ist eher ein Wunschkonzert“, so Ingo Lange. Die Stellen müssten ohnehin mit der Polizei abgesprochen werden, wenn der Kreis feste Blitzer anschaffen wolle.

Im Ostring werde meist schneller als erlaubt gefahren, das würden Messungen des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr zeigen, sagte Ingo Lange vom Fachdienst Sicherheit. Der Aussage widersprach in der Sitzung niemand, auch nicht die anwesenden Vertreter des Landesbetriebs. Der hatte aber lediglich die Fahrzeuge gezählt. „Messen dürfen wir gar nicht“, so Jens Sommerburg vom LBV Lübeck.

Die Polizei hat dort eine Messstelle für den mobilen Blitzer, der gemeinsam von Kreis und Polizei betrieben wird. „Natürlich wird dort schneller gefahren, das ist eine gut ausgebaute Straße“, sagt Jörg Konkat vom Bezirksrevier. Der Anteil der Tempoüberschreitungen sei aber nicht auffällig höher als an anderen Stellen, so der Fachdienstleiter.

Die Diskussion im Ausschuss drehte sich neben der Grundsatzfrage um den Punkt, ob teilstationäre nicht besser als stationäre Blitzer wären, weil man dann „gewissermaßen zwei mobile Anlagen hätte“, so Friedrich-Eugen Bukow (SPD). Zudem könnte man Starenkästen“ aufstellen, die nur ab und an mit einer Kamera bestückt werden. Die ist mit rund 70 000 Euro das teuerste an an einer Blitzeranlage, die gut 100 000 Euro kostet – egal ob mobil oder stationär. Hinzu kommen die Betriebskosten. Die liegen bei einer stationären Anlage trotz des geringen Personalaufwands noch bei geschätzten 7000 Euro im Monat – inklusive des Schreibens der Verwarn- und Gebührenbescheide.

Die Verwarngelder kassiert das Land, die Bußgelder gehen an den Kreis und sollen so viel einbringen, dass sich die Anlage innerhalb weniger Monate amortisiert. Dass danach nur noch wenige erwischt werden, weil die Stelle bekannt, ist nehme man gerne in Kauf. Dadurch werde ja das Ziel erreicht. Temporeduzierung und/oder Lärmschutz.

Das Thema geht nun erst mal wieder in die Fraktionen. Seinen Antrag für eine Blitzanlage im Ostring reduzierte Germer auf die Prüfung der Frage, ob sie dort möglich und sinnvoll sei.

