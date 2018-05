Pokalsieg : Hagens sechster Streich

Ahrensburgs Oberliga-Fußballerinnen feiern sechsten Kreispokalsieg in Folge / 5:0 über TSV Zarpen

von Sascha Sievers

03. Mai 2018, 18:00 Uhr

Der Abonnementsieger hat wieder zugeschlagen: Die Oberliga-Fußballerinnen des SSC Hagen Ahrensburg sind seit der Auflösung des FFC Oldesloe das Maß aller Dinge im Kreis Stormarn. Das beweisen die Schlossstädterinnen Jahr für Jahr nicht nur dadurch, dass sie das höchstklassigste Team aus Stormarn stellen, sondern auch im Kreispokal. Am Dienstag feierte die Mannschaft von Trainer Malek Saidani mit einem 5:0 (1:0) gegen den Kreisligisten TSV Zarpen den sechsten Sieg im Cup-Wettbewerb in Folge.

„Ein Riesenlob an meine Mannschaft“, sagte Saidani angesichts des konzentrierten Auftritts, bei dem die Ahrensburgerinnen den vermeintlichen Underdog zu keiner Zeit auf die leichte Schulter genommen hatten: „Wir hatten zu Beginn kleine Schwierigkeiten, in der zweiten Halbzeit aber konnten wir die Partie beherrschen. Da hat uns sicherlich auch in die Karten gespielt, dass wir mit dem Wind im Rücken gespielt haben.“ Sein Gegenüber, der ehemalige SSC-Coach Bernhard Genendsch, erklärte: „Wir waren anfangs gut im Spiel, hätten auch durchaus Tore schießen können. Aber letztlich war der SSC uns technisch und spielerisch überlegen und hat verdient gewonnen.“

In der ersten Halbzeit hatte Zarpen die Partie in der Tat lange offen gehalten. Einsatzfreude und Zweikampfstärke führten dazu, dass Hagen eine Weile brauchte, um seinen Rhythmus zu finden – das lag auch daran, dass ein geordneter Spielaufbau von böigem Gegenwind manches Mal zunichte gemacht wurde. Dennoch ließ sich der Favorit nicht beirren und blieb konzentriert. Julie Sidow (44.) sorgte noch vor der Pause für die verdiente Führung.

Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer eine ganz andere Partie. Der Oberligist wurde nun seiner Favoritenstellung gerecht und ließ Ball und Gegner laufen. Den Zarpenerinnen merkte man den Substanzverlust mehr und mehr an. Das 2:0 durch Neele Straube (51.) und das schnell folgende 3:0 durch Sidow (57.) bedeuteten die Vorentscheidung. Merle Horstmann erhöhte auf 4:0, ehe Straube frei im Fünf-Meter-Raum über das Tor schoss (75.). Den Schlusspunkt setzte Horstmann (80.).

Beide Trainer blickten nach der Partie bereits wieder auf die Punktrunde. „Wir haben zwar einen kleinen Kader, aber wir wollen den Aufstieg in die Verbandsliga schaffen“, sagte Genendsch, während Saidani über die Planungen für die kommende Spielzeit sprach: „Ich werde die Mannschaft auch in der kommenden Saison trainieren – und ein Großteil der Mannschaft wird ebenfalls bleiben.“





Tore: 0:1 Julie Sidow (44.), 0:2 Neele Straube (51.), 0:3 Sidow (57.), 0:4 Merle Horstmann (70.), 0:5 Horstmann (80.).