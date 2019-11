Haftbefehl: Bargeld vorhanden, doch lieber für 60 Tage in die JVA

Lübeck | Kurz vor 4 Uhr am Sonntag bemerkte eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof einen Mann, der auf dem Boden der Wandelhalle schlief. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Der 35-Jährige war Anfang des Jahres wegen „unerlaubten Umgangs mit Abfällen“ zu einer Geldstrafe verurteilt worden, war seiner Verpflichtung aber nicht nachgekommen. Die Bundespolizisten brachten Mann mit ihre Diensträume und forderten den Haftbefehl an. „Der 35-Jährige hatte nun die Alternative, entweder knapp 650 Euro auf den Tisch zu blättern oder eine Freifahrt im Dienst-Kfz in die Justizvollzugsanstalt, um dort die kommenden 60 Tage zu verbringen“, berichtet Gerhard Stelke, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Kiel. Der Mann, der 900 Euro bei sich hatte, entschied sich für die kostenfreie Fahrt und wurde umgehend in Justizvollzugsanstalt Lübeck-Lauerhof transportiert.