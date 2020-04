Reinfelder Tafel : Gutscheine für die Kunden

Tafel bittet um Spenden unter dem Motto „Die Nächstenliebe darf nicht sterben“.

02. April 2020, 14:39 Uhr

Hamsterkäufe und eine Logistik, die angesichts der Krise eingeschränkt ist, machen es schwer, Lebensmittel an die Kunden der Tafel Reinfeld auszugeben. „Unsere Kunden und unsere Helfer und Helferinnen zu schützen, ist uns ebenso wichtig, wie Versorgung unserer Kunden,“ sagt Hannelore Meyer, Vorsitzende des Tafel-Ausschusses.

„Der Entschluss, die Tafel Reinfeld zu schließen, fiel niemandem leicht“, so Pastorin Dr. Christina Duncker von der Ev. Kirchengemeinde, die Träger der Tafel ist. „Wir möchten nun statt Lebensmittel Einkaufsgutscheine an die Kunden der Tafel ausgeben,“ sagt Meyer. Die Tafelhelfer und -helferinnen würden diese Gutscheine zu Kunden nach Hause bringen. „Die Geldspenden der Tafel reichen nur eine gewisse Zeit. Kollekten können wir aber in Gottesdiensten nicht einsammeln, weil wir ja keine Gottesdienste feiern dürfen“, so Pastorin Duncker. Die Tafel Reinfeld bittet um Geldspenden. „Die Nächstenliebe darf nicht sterben“, so die Bitte. Nähere Infos bei Pastorin Duncker unter der Telefonnummer 01590/1393104.