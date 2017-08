Trittau : Gute Stimmung trotz Starkregens

vergrößern 1 von 2 Foto: jpm 1 von 2

Der verregnete Sommer hat auch das Schützenfest in Trittau am vergangenen Wochenende nicht verschont. Wegen des Starkregens musste sogar der Festzug durch die Gemeinde ausfallen. „Das habe ich noch nicht erlebt“, sagte der Vorsitzende des Schützenvereins, Oliver Graf: „Wir können nicht verantworten, dass die Teilnehmer des Umzugs klitschnass ins Festzelt kommen.“ Als Ersatz gab es ein Platzkonzert der vier Musikzüge im Festzelt. Und auch der Umzug durch die Gemeinde soll nachgeholt werden. „Unsere Jungschützenkönigin Lena Witten war so traurig, dass er heute ausfallen musste“, so Graf. Ein Termin dafür steht allerdings noch nicht fest.

Neuer König ist Helmut Prawitt, genannt der „Kräftige“. Seine Frau Monika ist damit Königin. Erster Ritter wurde erneut Norbert Weber mit 50 Ringen. „Zum vierten Mal innerhalb der Königssperre, auch das hat es noch nicht gegeben“, betonte Graf. Zweite Ritterin ist Margret Jackson mit ebenfalls 50 Ringen.

Leon Höfer und Florian Vanvor bilden den Hofstaat von Lena Witten. Matthias Kaack ist Trittaus neuer Bürgerkönig, auf den weiteren Plätzen folgen Peggy Sachtleben und Bernd Rußmeyer. Die Majestäten wurden beim gut besuchten Katerfrühstück mit Showeinlagen proklamiert. „Wir hatten mit 220 Besuchern gerechnet, es kamen aber 300 Leute“, so Pressewart und Vorjahreskönig Philip Weber.

Mit humorvollen Einlagen begleiteten die Schützen die Proklamation. So kürte ein „einarmiger Bandit“ die Jungschützenmajestäten. Die Jugendlichen boten auch Tanzvorführungen und Sketche für die Besucher. Ein Roboter-Nachbau fuhr durch die Reihen der Gäste und machte schließlich beim neuen Schützenkönig Station.

Auch am Sonntag waren viele Besucher beim Fest mit vielen Fahrgeschäften und Buden. Weber schätzte ihre Zahl auf knapp 1000. „Wir feiern damit eines der größten Schützenfeste in Schleswig-Holstein“, sagte er nicht ohne Stolz.