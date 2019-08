Ahrensburg : Gutachten zur Abfahrt Ahrensburg der A 1

Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft Stormarn präsentiert Vorschläge.

von Patrick Niemeier

26. August 2019, 15:16 Uhr

Die Anschlussstellen der A 1 in Ahrensburg und Stapelfeld sind für viele Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer immer wieder ein Ärgernis. Häufig kommt es hier nämlich zu Staubildungen. Bereits 2017 wurde im Auftrag der Gemeinden Braak, Stapelfeld, Siek, Großhansdorf, der Stadt Ahrensburg, des Kreises Stormarn und der Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft Stormarn (WAS) für diese beiden Anschlussstellen ein Gutachten erstellt. Für Ahrensburg ergab sich damals das Konzept, eine zweite Brücke über die A 1 zu bauen.

Die WAS ist aber der Meinung, dass man nicht so lange warten kann, bis diese Brücke in Auftrag gegeben und gebaut sein wird. Die Wirtschaftsexperten fordern deshalb eine Interimslösung, die als kostengünstige Alternative zeitnah eingerichtet werden könnte. Die WAS beauftragte vor diesem Hintergrund das Ingenieursbüro „Masuch + Olbrisch“ aus Oststeinbek damit, eine Expertise auf der Grundlage einer Simulation zu erarbeiten.

Die Ergebnisse wurden jetzt vorgestellt. Das Ingenieursbüro stellte „deutliche Defizite“ in der Verkehrsabwicklung fest. Dadurch sei in den Hauptverkehrszeiten das Unfallrisiko erhöht. Es entstünden „gefährliche Rückstaueffekte“, die besonders auf der bereits veränderten Verzögerungsspur beobachtet werden könnten.

Bei der Analyse wurden die morgendlichen und nachmittäglichen Hauptstoßzeiten des Verkehrs beachtet. Aus Sicht der Profis könnte eine „ausreichend leistungsfähige Verkehrsabwicklung“ auch ohne zusätzliche Brücke auf folgende Art und Weise hergestellt werden.

1. An der Westrampe soll eine neue Rechtsabbiegespur von der Landesstraße 224 entstehen, die mindestens 90 Meter lang ist. Die Autobahn-Rampe sollte zudem zu einer separaten Links- und Rechtsabbiegespur erweitert werden. Außerdem sollten die Signalschaltungen angepasst werden.

2. An der Ostrampe sollte die Fußgängerquerung aufgehoben werden. Wie die Fußgänger stattdessen geführt werden sollen, müsse in dem weiteren Planverfahren festgestellt werden.

Für den Gesamtbereich würden die Verkehrsexperten ergänzend eine sinnvolle Anpassung der Signalanlage an der L224/Jacobsrade vorschlagen sowie die Optimierung der Koordinierung der vier Ampelanlagen im Bereich der Ausfahrt.