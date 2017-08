Gut Nütschau – bewegte Historie

vergrößern 1 von 4 1 von 4







„Die Vergangenheit bewahren und die Zukunft gestalten – das und die Geschichte meiner Familie in Nütschau hat mich dazu bewogen, dieses Buch herauszugeben“, sagt Marianne Dräger. Nach einigen Jahren in Lübeck und im Ausland ist sie 2013 nach Nütschau zurückgekehrt, wo sie in den 1970er Jahren im ehemaligen Kavaliershaus zur Rechten des heutigen Klosters Nütschau wohnte.

Schon im jungen Erwachsenenalter entdeckte sie ihre Liebe zu Nütschau. „Mein Bruder Hartwig zeigte mir das Kavaliershaus, als ich 25 Jahre alt war“, erinnert sie sich. Seitdem schlägt ihr Herz für den idyllischen Ort, das Herrenhaus, das einst im Besitz der Familie Dräger war. Mit Hilfe ihres Vaters Heinrich Dräger ließ sie das Kavaliershaus (heute Haus Raphael), das bis in die 70er Jahre Unterkunft für Flüchtlinge aus dem Osten gewesen war, renovieren und wohnte dort acht Jahre lang. Ihr Vater, der mit seiner ersten Frau in Nütschau lebte und erst 1927 nach Lübeck zog, um die Firma zu übernehmen, erzählte ihr zahlreiche Familien- und auch Dorfgeschichten. Das imponierende Herrenhaus mit seiner Jahrhunderte alten Geschichte, die eigene Familiengeschichte und das Kloster mit seinen Mönchen ließen Marianne Dräger nicht mehr los.

Seit 1918 war Gut Nütschau im Besitz ihrer Großeltern. Die Fabrikantenfamilie aus Lübeck kaufte es damals inklusive 1000 Morgen Ackerland für 1 825 000 Mark. 1925 zog der älteste Sohn, Diplom-Landwirt Heinrich Dräger, in das für ihn umgestaltete Kavaliershaus ein. Er übernahm die Bewirtschaftung des Gutes, das 1931 verkauft wurde. „Ich wünsche mir, dass etwas von dem, was in Nütschau einmal war, fühlbar bleiben möge“, sagt sie. Marianne Dräger, die bereits eine Chronik über die „Lisa von Lübeck“ verfasste, nahm das Projekt vor zehn Jahren in Angriff und konnte als Autor den bekannten Historiker Hans-Werner Rickert aus Hamburg gewinnen. Nun ist nach einem halben Jahr intensiver Arbeit und Recherche die zweite Auflage mit 1000 Exemplaren erschienen. 60 Seiten mehr informieren den Leser über die ehemalige Kreisschlauchpflegerei und heutige Kreisfeuerwehrzentrale in Nütschau, die drei Freiwilligen Feuerwehren in Travenbrück, die Kirche in Tralau und natürlich die Weiterentwicklung des Klosters, das seit 1951 im ehemaligen Herrenhaus untergebracht ist. Auch der erfolgreiche Protest gegen den Schwerlastverkehr und die Geschichte der heutigen „Donnerbrücke“ sowie Fotostrecken von den 50er Jahren bis in die heutige Zeit dürfen da natürlich nicht fehlen.

Henning Geerds übernahm das Lektorat, Eggert Timm steuerte zahlreiche Fotos bei. Letzterer wurde in Nütschau geboren, reiste viel in der Welt herum, ebenso Henning Geerds. Doch Nütschau ist jetzt der „Ruhepol“ des Trios geworden. Das 450 Seiten umfassende Buch „Gut Nütschau“ erzählt die Geschichte des Gutes und seiner zahlreichen Besitzer, die bis in die Reformationszeit zurückverfolgt werden können, gibt einen Einblick

in das Alltagsleben, in das so-



ziale Miteinander und die Arbeit auf dem Gut. Zahlreiche historische Fotos lockern die Lektüre auf. Recherchen im Stadtarchiv Bad Oldesloe, in Gottorf, im Landesarchiv Schleswig und in Kirchenarchiven brachte auch Überraschendes zu Tage:

Das Herrenhaus war einmal eine Schulungsstätte für Auswanderer, in der Nazi-Zeit mussten die damaligen Besitzer, die Familie Schuster, mit Sack und Pack fliehen, weil sie Juden waren. Aber auch Spukgeschichten kursierten rund um das Gutshaus vom Typ „Dreihaus“ – im Stil der Schlösser in Ahrensburg und Glücksburg. Anfang der 1920er Jahre hatte man bei Umbauarbeiten das Skelett einer Jungfrau gefunden. Seitdem spukt es im Herrenhaus. „Auch auf der Wiese am Silberteich hat man sie gesehen“, schmunzelt Marianne Dräger. Es sei aber nicht bekannt, dass sie sich Opfer geholt habe, ergänzt Geerds mit Augenzwinkern. Eggert Timm kann sich noch genau an seine Kindheit auf dem Gut erinnern, wie er heimlich in den Eiskeller kletterte und in den Schweinestall zum Melken ging. Zeitzeugenberichte von Betty und Wilhelm Greese und Martha Dobbertin auf dem Buchenberg machen die Lektüre lebendig.

Betty Greese arbeitete damals als Hausmädchen und erlebte 1914 den Brand der beiden großen Scheunen mit. „Schweren Herzens verlasse ich diesen bezaubernden Ort“, sagte Martha Dobbertin, nachdem sie 58 Jahre in Nütschau gelebt hatte „Ich möchte ein Andenken an sie und ihre Zeit bewahren“, so die Herausgeberin.

Weitere Gastbeiträge von Bruder Gaudentius Sauermann vom Kloster Nütschau, Dr. Sylvina Zander vom Oldesloer Stadtarchiv und Bettina Gräfin Kerssenbrock runden die Lektüre ab. Ein „lebendiges Abbild früheren Lebens und seiner vielfältigen Probleme“ nennt es der ehemalige Kreisbaudirektor und Denkmalpfleger Burkhard von Hennigs in seinem Geleitwort. Das Buch werde auch für nachfolgende Generationen von Interesse sein. Leider konnte der Autor die Fertigstellung der zweiten Auflage nicht mehr miterleben. Er starb im April 2017. Das Titelfoto stammt von Bruder Johannes Tebbe: Es zeigt das Kloster Nütschau mit den Wildbirnen davor im Abendlicht. Ein idyllisches Bild. Marianne Dräger: „Ich wünsche Nütschau eine lebendige Zukunft“.





>Das Buch „Gut Nütschau – Vom Rittersitz zum Benediktinerkloster“ ist im Wachholtz-Verlag erschienen und dort sowie in den Buchhandlungen in Bad Oldesloe, Trittau, Reinfeld, Reinbek, Bargteheide und Ahrensburg erhältlich. Es kostet 29,80 Euro (ISBN 978 3-529-06360-2).









von Andreas Olbertz

erstellt am 29.Aug.2017 | 12:30 Uhr