Kunstausstellung im Kloster Nütschau : Gruppenausstellung „Farbklang und Vielfalt“ wird eröffnet

Das Forum für Künstlernachlässe stellt im Benediktiner-Kloster Nütschau Werke von vier norddeutschen Malern aus.

05. Januar 2020, 11:50 Uhr

Nütschau | Das Forum für Künstlernachlässe freut sich, in den Räumlichkeiten des Benedektiner-Klosters Nütschau die große Gemeinschaftsausstellung der vier norddeutschen Künstler Hubert Behérycz, Franz Reckert, Horst Villwock und Friedrich Ahlers-Hestermann präsentieren zu können. Alle vier Künstler begannen ihre künstlerische Ausbildung in Nord- bis Mitteldeutschland.

Nach Unterbrechungen durch den Zweiten Weltkrieg wandten sie sich wieder der Kunst zu und stellten vielfach in Norddeutschland und Hamburg aus. Die Guppenausstellung „Farbklang und Vielfalt“ findet von Sonnabend, 18. Januar, bis Sonnabend, 15. Februar im Benedektiner-Kloster Nütschau in der Schloßstraße 30 in Travenbrück statt. Die hier ausgestellten Werke zeigen neben norddeutschen Landschaften, Hamburger Straßenzügen auch abstrakte Arbeiten der späten 1950er bis 1990er Jahre. In ihnen wird die künstlerische Vielfalt der drei Künstler sichtbar, die ausgebildeter Architekt (Behérycz), Verwaltungsbeamter (Villwock) und Grafiker und Fotograf (Reckert) waren. Ihre Techniken reichen vom dezent-sanften Aquarell bis hin zur energisch-präsenten Mischtechnik aus Lack auf knallfarbigem Papier.

Hubert Behérycz

Behérycz’ Lackbilder sind souverän gesetzte Abstraktion. Entschlossene Pinselführung trifft in seinen Bildern auf ausdrucksstarke Primärfarben. Der Architekt schafft gekonnt abstrakt-kompakte Kompositionen, die selbstbewusst den Bildraum füllen. Fast scheint es, als schaffe er Porträts, denn die Farbarrangements stehen in ihrer Vielfalt und Differenz autonom für sich (*1916 in Bremen, † 1980 in Bremen).



Franz Reckert

Aus Tusche, Gouache und Aquarellfarben komponiert Franz Reckert rhythmische vorwiegend Impressionen norddeutscher Landschaften mit Leuchtturm, mediterranen Städten und wolkig leichte Naturabbildungen, schuf aber aber auch Porträts von Menschen. Mit unaufdringlichen Farbklängen und Liniengefügen entfernt er sich dabei vom Gegenständlichen, wobei ihm das Konkrete unter der pudrigen Patina jedoch nicht verlorengeht (* 27. Mai 1914 in Kassel; † 13. Januar 2004 in Hamburg).



Horst Villwock

Villwock war ein scharfer Beobachter des Alltäglichen, wie eine Vielzahl von Figuren- und Porträtstudien mit mitunter karikaturhaftem Charakter belegen. Auf der anderen Seite zog es ihn zu Ausflügen in die Straßen und in die Umgebung Hamburgs, bei denen er aquarellierte. So entstanden neben Straßenszenen und norddeutschen Landschaften auch Strandbilder. Dabei behält Villwock stets seinen wachen Blick, und seine präzise Technik mit Farbe und Pinsel wird immer souveräner und mutiger (*1927 in Hamburg, † 5.9.2012 in Hamburg).

Die Nachlässe der drei ausgestellten Künstler wurden dem Forum für Künstlernachlässe in den vergangenen fünf Jahren übereignet und wurden seitdem bereits mehrfach ausgestellt.



Friedrich Ahlers-Hestermann

Ahlers-Hestermann (*17. Juli 1883 in Hamburg; † 11. Dezember 1973 in Berlin)absolviert seine künstlerische Basisausbildung beim Hamburger Naturmaler Arthur Siebelist, ist aber auch zu zahlreichen Studienaufenthalten in Paris. Um 1900 malt er heimelige, häusliche Familienszenen. Später, ab 1916, finden sich in seinen Werken leicht kubistische Ansätze. Trotz des ersten Weltkrieges stellen sich künstlerische Erfolge ein, und er wird 1918 Lehrer an der Kunstschule Gerda Koppel. 1919 ist er Gründungsmitglied der Hamburgischen Sezession, deren Vorsitz er von 1924 bis 1930 führt. Ab 1930 beginnt er sich in seiner Kunst der freien Assoziation zuzuwenden, die sich häufig mit natursymbolischen Inhalten verbindet.

Forum für

Künstlernachlässe



Der gemeinnützige Verein pflegt und erhält Werke von Hamburger Künstlerinnen und Künstlern. Oft werden Künstlernachlässe auseinandergerissen und in alle Winde zerstreut, bevor sie in ihrer Gesamtheit erfasst sind, oder die Werke werden unter desolaten Umständen gelagert. Häufig fehlen Möglichkeiten, Wissen oder die nötigen Finanzen. All dies erschwert die wissenschaftliche Aufarbeitung sowie eine umfassende Kenntnis von Künstler und Werk. Da auch Museen die Aufnahme ganzer Nachlässe meist nicht leisten können, fehlte eine Institution, die sich ausschließlich dieser Aufgabenstellung widmet.