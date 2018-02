Grundschulen setzen weiter auf Dussmann

Nachdem das Catering-Unternehmen Dussmann den Vertrag für die große Mensa im Schulzentrum Olivet-Allee gekündigt hatte, kündigte ihrerseits die Stadt Bad Oldesloe die bestehenden Verträge für die Oldesloer Grundschulen. Diese Trennungsphase, so teilte Bürgeramtsleiter Thomas Sobczak mit, sei aber sehr professionell verlaufen. Nachdem es im Schulzentrum nun eine neue Lösung gibt (wir berichteten), sind die Verträge mit Dussmann für die Grundschulen nach Nachverhandlungen erneuert worden. „Gerade die Stadtschule war im Gegensatz zu den Problemen in der Mensa Olivet-Allee sehr zufrieden mit Dussmann. Wir konnten nun sogar noch einen besseren Preis rausholen“, so Sobczak. Es sei der ausdrückliche Wunsch der Grundschulen gewesen, die Zusammenarbeit zu erneuern. Auch das Problem der Zubereitung der Speisen ist gelöst. „Das kann nun an der Stadtschule geschehen. Von dort werden die anderen Grundschulen durch den Caterer beliefert.“