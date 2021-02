Frage des Tages : Grundschul-Öffnungen — gut organisiert oder zu viel Chaos?

Teilweise meldeten sich Eltern nach dem Ende des Grundschul-Shutdowns mit Sorgen in der Redaktion

Patrick Niemeier

22. Februar 2021, 17:10 Uhr

Bad Oldesloe | Viel ist darüber berichtet und diskutiert worden, ob die Grundschul-Öffnungen mit Blick auf eine drohende dritte Corona-Welle zu früh kommen. Viel wird auch darüber diskutiert, ob es wirklich immer nur um das Wohl der Kinder geht oder auch einfach darum, dass die Eltern wieder zur Arbeit müssen.

Am ersten Schultag nach dem Grundschul-Shutdown,22. Februar, meldeten sich jetzt besorgte Eltern und auch eine Lehrerin, die von zum Teil chaotischen Szenen gerade beim Bringen und Abholen an Grundschulen im Kreis berichteten. Sie sehen direkt am Schultor die Hygienekonzepte verletzt, auch und vor allem von anderen Eltern und überforderten Schulen.

Andere berichten von der Erleichterung auch bei den Schülern selbst, dass es wieder losgehe.

Unsere Frage an Sie lautet heute:

Grundschulöffnungen gut durchdacht oder zu chaotisch? Aus meiner Sicht läuft das alles gut ab und es ist auch der richtige Zeitpunkt. Gerade beim Bringen und Abholen halten sich viele Schüler und Eltern nicht an die Hygieneregeln. Die Grundschulen hätten noch gar nicht öffnen dürfen. Es läuft nicht rund, aber die Öffnungen sind notwendig. zum Ergebnis

