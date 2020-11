Bargteheide : Grünschnack: Mehr Teilhabe gefordert

Video-Konferenz: Diskussion über die Teilhabe von behinderten Menschen.

Avatar_shz von shz.de

01. November 2020, 15:57 Uhr

Wie es um die Situation von Menschen mit Behinderung steht und was zu tun ist, um ihnen die Teilnahme an einem möglichst „normalen“ Leben zu erleichtern, darüber tauschte sich ein kleiner, aber sehr sachkundiger Kreis in einer Video-Konferenz aus. Eingeladen hatten Nils Bollenbach von den Stormarner Grünen, Andreas Reigbert vom Verein Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. und die Grüne Landtagsabgeordnete Marret Bohn. „Jeder kann von einer Behinderung betroffen sein!“, betont Nils Bollenbach, der selbst mit einer Behinderung lebt. „Es muss ein erklärtes Ziel unserer Gesellschaft sein, diese Menschen besser zu inkludieren“. Bollenbach kennt die Situation: Seine Großmutter ist Rollstuhlfahrerin und ist immer wieder auf die Begleitung ihres Enkels angewiesen. „Geplant wird zu oft nur für Behinderte, statt mit ihnen“, kritisiert der engagierte Grüne. Einig war man sich in der Grünschnack-Runde: Menschen mit Behinderungen brauchen Interessenvertreter, die ihnen auf allen Ebenen immer wieder Gehör verschaffen, Mängel aufdecken, Forderungen stellen und dafür sorgen, dass bestehende Förderprogramme angewendet werden. Zudem war man sich einig, dass behinderte Menschen in der Parlamenten unterrepräsentiert sind.