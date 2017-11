Grünes Licht für Resolution

vergrößern 1 von 1 Foto: Stadt Ahrensburg 1 von 1

Am Ende ging alles ganz schnell: Ohne erneute Diskussion verabschiedeten die Ahrensburger Stadtverordneten am Montagabend bei einer Enthaltung eine Resolution gegen die geplanten Lärmschutzeinrichtungen, die im Rahmen des Baus der S4 wie ein Damoklesschwert über der Stadt hängen. Geplant sind in einigen Bereichen – wie berichtet – bis zu sechs Meter hohe Lämschutzwände entlang der Schienentrasse.

In der Resolution heißt es unter anderem, die Stadt fordert die DB Netz AG sowie das Eisenbahn-Bundesamt auf ... „die Städte Ahrensburg, Bad Oldesloe und Bargteheide sowie den gesamten Kreis Stormarn vom Fernverkehr und Güterverkehr, der nicht das Ziel Hamburg hat, signifikant zu entlasten. Dieser ist über die Trasse Lübeck - Büchen - Lüneburg sowie über die Osttrasse Lübeck - Bad Kleinen - Stendal zu führen“, ... „den etwa 450 Meter langen innerstädtischen Schienenbereich zwischen Bahnhof und Querung der Manhagener Allee sowie den gesamten Bereich des Naturschutzgebietes Stellmoor-Ahrensburger Tunneltal von hohen (höher als ein Meter) Lärmschutzwänden freizuhalten bei gleichbleibendem Lärmschutz.“

Ahrensburgs Bürgermeister Michael Sarach (Foto) betonte noch einmal, „Sinn und Zweck ist eine Positionierung der Stadt Ahrensburg und nicht, andere Kommunen zu belasten.“