Bargteheide : Grüne: Mit 17 Jahren im Vorstand

Grüne wollen im neuen Jahr die Tradition des „Grünschnacks“ fortsetzen.

von shz.de

22. November 2018, 12:15 Uhr

Bargteheide Claudia Mac Arthur wurde bei der Hauptversammlung der Bargteheider Grünen einstimmig als Vorsitzende bestätigt. Neues Vorstandsmitglied ist Nils Bollenbach als 2. Vorsitzender. Der Schüler am Eckhorst Gymnasium ist mit knapp 18 Jahren der jüngste aktive Grüne in Bargteheide. „Nils hat tolle Ideen: Er ist eine echte Bereicherung für unseren Ortsverband“, sagt Claudia Mac Arthur. Angelika Schildmeier und Thomas Fischer waren im September als Schriftführerin bzw. als Kassenwart gewählt worden. Neuwahlen waren fällig, nachdem Dirk Ollroge bei der Kommunalwahl ein Direktmandat in der Stadtvertretung errungen hatte. Der Vorstand will im neuen Jahr die Tradition des „Grünschnacks“ fortsetzen. An jedem 2. Mittwoch im Monat laden die Grünen zu einer Gesprächsrunde zu einem aktuellen Thema ein, in der Regel 19.30 Uhr im Restaurant Utspann. Am 9. Januar 2019 wird aber erst einmal kein Thema vorgegeben, es soll eine Gelegenheit sein, sich kennenzulernen.