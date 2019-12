Bargteheide : Grüne markieren Unfallschwerpunkte im Stadtplan

Auftakt zu den Bemühungen ein land gefordertes Mobilitätskonzept durchzusetzen.

Avatar_shz von shz.de

27. Dezember 2019, 11:34 Uhr

Bargteheide ist eine liebenswerte Stadt – zweifellos. Sie ist für Verkehrsteilnehmer mitunter aber auch gefährliches Pflaster. Es gibt in Bargteheide zahlreiche Brennpunkte, an denen es gehäuft zu Unfällen mit Personenschaden kommt. Die gefährlichsten Stellen haben die Grünen jetzt im Stadtplan markiert, dazu einen Flyer mit Tipps und Hinweisen publiziert, der in den kommenden Tagen an alle Haushalte der Stadt verteilt wird.

Es ist nur der Auftakt zu den Bemühungen, in Bargteheide eigene Fahrradstraßen, entschärfte Kreuzungen, den Ausbau eines sicheren Wegenetzes, Verkehrsberuhigung umzusetzen. „Dazu brauchen wir das lange geforderte Mobilitätskonzept, das im Rahmen der Städtebauförderung nun im neuen Jahr kommen muss“, betont Ruth Kastner, Fraktionsvorsitzende der Grünen.

Absoluter Brennpunkt sei die Rathausstraße. Hier passieren die meisten Unfälle. Radfahrer und Fußgänger sind besonders betroffen, das zeigen die vielen Einträge im offiziellen Unfallatlas. Weitere gefährliche Punkte sind der Kreisel an der Bahnhofstraße, die Kreuzung Alte Landstraße/Fischbeker Weg sowie die Kreuzung Südring/Hamburger Straße. „Wenn wir jetzt für sichere Schulwege sorgen, dann profitieren auch alle Bargteheider davon“, sagt Ruth Kastner vor allem mit Blick auf die vielen Kinder und Jugendlichen, die Anfang Januar wieder per Rad oder zu Fuß zur Schule unterwegs sind.