Kreis Stormarn : Grüne: Diskussion zum finanziellen Grundstock

Grüne laden zur Videokonferenz zum „Bedingungslosen Grundeinkommen“.

Avatar_shz von st

22. Juni 2020, 15:30 Uhr

Zusammenkünfte in Corona-Zeiten finden bei den Stormarner Grünen schon seit längerem per Videokonferenz statt. So auch die Kreismitgliederversammlung am heutigen Dienstagabend, 19.30 Uhr, per Zoom-Meeting. Das ist öffentlich. Zugangsdaten sind auf der Homepage www.gruene-stormarn.de zu finden. Für Diskussionsstoff dürfte ein Antragsentwurf zum „Bedingungslosen Grundeinkommen“ sorgen. Mit ihm soll die Debatte auf Landesebene neuen Auftrieb bekommen.

Zwar ist es den Grünen-Verhandlern zum Jamaica-Koalitionsvertrag 2017 gelungen, die Einrichtung eines Zukunftslabors zu verabreden, in dem Fachleute Perspektiven für die absehbar notwendigen neuen sozialen Absicherungsmodelle – etwa ein Bürgergeld oder ein Bedingungsloses Grundeinkommen – entwickeln sollen. Die Federführung liegt beim schleswig‐holsteinischen Gesundheitsminister. „Leider ist dieser Prozess ins Stocken geraten“, so Kreisvorsitzende Wiebke Garling-Witt: „Wann, wenn nicht jetzt, wo Corona uns die Defizite aufgezeigt hat, müssen wir uns den großen Zukunftsfragen stellen. Dazu gehören auch neue Konzepte für eine würdevolle soziale Absicherung der Menschen.“

Corona und die Folgen für die Kommunalpolitik: Welche Hilfen und Maßnahmen brauchen wir vor Ort und was ist von der Jamaica-Koalition zu erwarten? Dies wird ein weiteres Thema sein. Dazu werden die Landtagsabgeordnete Ines Strehlau und die Geschäftsführerin des Grünen Kommunalen Netzwerks GAR.SH (Grüne und Alternative in den Räten Schleswig-Holstein), Sonja Kindlein, Rede und Antwort stehen und Anregungen aufnehmen.