Minister bei Gewerkschaft : Grote will Polizei entlasten

Mit dem Kurs des neuen Innenministers zeigt sich die GdP grundsätzlich einverstanden.

von Rolf Blase

16. März 2018, 06:00 Uhr

„Niemand wird Polizist, um viel Geld mit wenig Arbeit zu verdienen“, sagte Innenminister Hans-Joachim Grote beim Jahrestreffen der Polizeigewerkschaft GdP. Es war eine Reaktion auf die Forderung, dass der Polizeiberuf deutlich attraktiver werden müsse. Vieles, was der Minister zuvor in seiner Rede angesprochen hatte, ging in diese Richtung.

Das reicht von mehr und einfacheren Beförderungen über Verkürzung der Arbeitszeiten im Schichtdienst bis zur besseren Ausstattung. „Es ist eine beachtenswerte Liste, die wir angestoßen oder auf den Weg gebracht. Und wir haben weitere Dinge vor, die die Kollegen entlasten sollen“, sagte Grote.

Allerdings kann die Landesregierung finanziell auch aus dem Vollen schöpfen. Das war vor zwei Jahren ähnlich. 2016 musste sich der damalige Innenminister Stefan Studt bei der GdP Lauenburg-Stormarn aber Kritik anhören, dass nicht genügend Personal zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität zur Verfügung gestellt werde.

Die von Studt angekündigten 400 Anwärter pro Jahr sind inzwischen Realität und Obergrenze der Polizeiakademie. Bezieht man die Abgänge ein, bleibt innerhalb von drei Jahren rechnerisches Plus von 500 Stellen.

Das begrüßen die Polizeigewerkschafter, nach Einschätzung der Reinbeker Revierleiters Karsten Wagner „reicht das aber bei weitem nicht aus, um die künftigen Anforderungen auch nur annähernd zu befriedigen.“ Er ist zudem mit der absurden Situation konfrontiert, dass die Wache in Oststeinbek geschlossen wurde, die im deutlich kleineren Aumühle aber offen bleibe, weil die neue Landesregierung die Schließungen „im Schlussspurt“ gestoppt hatte.

Eine klare Antwort von Grote gab es darauf nicht. Ihm sei es wichtig, dass die Polizei im Straßenraum gesehen werde. Deshalb sei es richtig gewesen, den „Rückzug aus der Fläche“ zu stoppen. Wenn man Standorte erhalte, müssten die Wachen mindestens im Zwei-Schicht-Betrieb besetzt sein. „Wie viele Kollegen das wären, kann ich heute aber nicht sagen,“ so Grote.

GdP-Regionalgruppen-Vorsitzenden Marco Hecht-Hinz wäre eine Entlastung der Kollegen in den Städten wichtiger. Das gab er dem Minister ebenso mit auf den Weg wie Handlungsbedarf an mehreren Standorten. „Die Polizeidienststelle in Trittau ist baufällig und zu klein, auch in Bargteheide und Ahrensburg brauchen wir neue Räumlichkeiten“, so Hecht-Hinz.

Anders bei Grotes Amtsvorgänger überwog allerdings die Zustimmung zum Kurs des Innenministers. Während Studt den Beamten vor zwei Jahren keine Hoffnung auf bessere Ausstattung gemacht hatte, ist die mittlerweile fast vollständig angekommen. Für Terrorlagen gibt es automatische Gewehre auf den Fahrzeugen, schwere Schutzwesten und Splitterschutzhelme. „Das hätte ich mir nie träumen lassen, und das erkennen die Kollegen auch an“, so Marco Hecht-Hinz.

Nachholbedarf gibt es im IT-Bereich, aber auch da zeigte sich Grote auf einer Linie mit den Beamten. „Es kann nicht sein, dass die Navigationsgeräte in der Fahrzeugen keine aktuellen Karten haben. Wieso müssen die freigeschaltet werden, wenn die Daten im Netz frei verfügbar sind.“ Grote schweben auch Smartphone und Tablet für jeden Streifenwagen vor. Da man seit Jahren auf Internet-PC’s warte, „würden uns mehr Notebooks auch erst mal reichen, zumindest eins pro Wache“, so Hecht-Hinz.